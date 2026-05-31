Bezirksliga Enz/Murr FC Marbach: Wie der Trainer für den FC Marbach den Ausgleich einwechselt

Marbachs Trainer Christos Makrigiannis konnte sich gut am Samstagabend gut in die Lage des TSV Schwieberdingen versetzen, der den Klassenverbleib in der Bezirksliga Enz/Murr noch nicht sicher hat. Vor einem Jahr, ebenfalls am vorletzten Spieltag waren die Rollen nämlich genau andersherum verteilt: Marbach musste noch Zittern und Schwieberdingen war bereits gerettet. Dennoch machte der TSV dem FC das Leben schwer, schonte den Gastgeber nicht und hielt bis zur 89. Minute ein 1:1. Christos Makrigiannis – damals noch als Stürmer auf dem Platz gelang noch der Siegtreffer zum 2:1.