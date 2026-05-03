 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Sport
  4. Lokalsport Marbach/Kornwestheim

  6. Francis Pola kommt mit der Doppelrolle beim SV Pattonville gut klar

Bezirksliga Enz/Murr Francis Pola kommt mit der Doppelrolle beim SV Pattonville gut klar

Bezirksliga Enz/Murr: Francis Pola kommt mit der Doppelrolle beim SV Pattonville gut klar
1
Die Pattonviller stehen auf einem Nichtabstiegsplatz und haben den Klassenverbleib selbst in der Hand. Foto: Peter Mann / Archiv

Vor dem wichtigen Spiel gegen NK Croatia Bietigheim haben schon 15 Spieler für die kommende Saison zugesagt.

Ludwigsburg: Elke Rutschmann (eru)

Francis Pola ist kein Fan davon, zu viel in die Bedeutung eines Spiels hineinzu interpretieren. Das gilt auch für den sonntäglichen Auftritt seiner Mannschaft gegen NK Croatia Bietigheim. „Das Spiel allein wird nicht richtungsweisend sein, ob wir die Klasse halten“, sagt der Coach der Fußball-Bezirksligisten SV Pattonville. Seine Mannschaft müsse bis zum Rundenende weiter hart arbeiten und diese Einstellung auch verinnerlichen. „Wir haben deshalb keine normalen Spiele mehr, haben aber den Vorteil, es in der eigenen Hand zu haben.“ Zumindest auf dem Papier haben die Pattonviller die besseren Argumente, die seit fünf Spieltagen ungeschlagen sind. Sie stehen deshalb als Zwölfter auf dem ersten Nichtabstiegsplatz mit neun Punkten Vorsprung vor dem Gegner – bei noch vier ausstehenden Partien.

 

Im Abstiegskampf ist auch viel Psycbologie im Spiel

Da sei auch Psychologie im Spiel, denn vielleicht habe Croatia bei diesem Rückstand schon gar keine Hoffnung mehr oder spiele deshalb erst recht befreit auf. „Das kann man so oder so interpretieren“, sagt Pola.

Der Coach ist gerade doppelt gefordert, weil er ja auch Sportlicher Leiter des Clubs ist. Diese Doppelrolle umfasst das Training, aber auch Gespräche mit den Spielern für die kommende Runde zu führen. Er scheint es hinzubekommen: 15 Zusagen hat er schon – darunter sind auch vier Spieler aus der A-Jugend.

Weitere Themen

Landesliga Württemberg Staffel 1: Mutig ins Sechs-Punkte-Spiel

Landesliga Württemberg Staffel 1 Mutig ins Sechs-Punkte-Spiel

Gegen die Spvgg Satteldorf muss für den GSV Pleidelseim im Kampf um den Klassenverbleib etwas Zählbares her.
Von Simon david
Bezirksliga Enz/Murr: Makrigiannis verlängert beim FC Marbach

Bezirksliga Enz/Murr Makrigiannis verlängert beim FC Marbach

Vor dem Duell gegen den TV Pflugfelden hat der FC Marbach Planungssicherheit und bis auf Philipp Bez bleiben alle Spieler an Bord.
Von Elke Rutschmann
Bezirksliga Enz/Murr: SV Kornwestheim will noch einmal die Sinne schärfen

Bezirksliga Enz/Murr SV Kornwestheim will noch einmal die Sinne schärfen

Gegen den Tabellendritten TSV Heimsheim muss das Team von Roberto Raimondo in Sachen Chancenverwertung arbeiten.
Von Elke Rutschmann
Bezirksliga Enz/Murr: Francis Pola kommt mit der Doppelrolle beim SV Pattonville gut klar

Bezirksliga Enz/Murr Francis Pola kommt mit der Doppelrolle beim SV Pattonville gut klar

Vor dem wichtigen Spiel gegen NK Croatia Bietigheim haben schon 15 Spieler für die kommende Saison zugesagt.
Von Elke Rutschmann
Handball Oberliga Frauen: Gelingt den Lurchis eine Überraschung gegen die Unbesiegbaren ?

Handball Oberliga Frauen Gelingt den Lurchis eine Überraschung gegen die Unbesiegbaren ?

Die Oberliga Handballerinnen des SV Kornwestheim stehen vor schwerem Saisonabschluss beim ungeschlagenen Tabellenführer TG 88 Pforzheim.
Von Melanie Bürkle
DFB Nachwuchsliga: U19 des SGV Freiberg schlägt den SC Freiburg

DFB Nachwuchsliga U19 des SGV Freiberg schlägt den SC Freiburg

Starker Auftritt der Freiberger Talente in der DFB-Nachwuchsliga mit 2:1-Erfolg über Bundesliganachwuchs.
Von unserer Redaktion
Verbandsliga Habo Bottwar SG: Hannes Diller: „Ich mache diesen Job, weil ich Spieler entwickeln möchte“

Verbandsliga Habo Bottwar SG Hannes Diller: „Ich mache diesen Job, weil ich Spieler entwickeln möchte“

Interview: Am Samstagbaend steht Jan Diller nach drei Jahren bei der Habo Bottwar SG zum letzten Mal an der Seitenlinie des Verbandsligisten.
Von Melanie Bürkle
Handball Verbandsliga Frauen: Janine Zieker bleibt Trainerin der Habo-Frauen

Handball Verbandsliga Frauen Janine Zieker bleibt Trainerin der Habo-Frauen

Die Handballerinnen der Habo Bottwar SG wollen Saison mit Erfolgserlebnis gegen den Tabellenvorletzten beenden.
Von Melanie Bürkle
Handball 3. Liga SVK: Meister SV Kornwestheim reist mit Fanbus nach Bayern

Handball 3. Liga SVK Meister SV Kornwestheim reist mit Fanbus nach Bayern

Die Kornwestheimer Handballer sind auch beim letzten Auswärtsspiel der Drittliga-Saison beim TuS Fürstenfeldbruck nochmals gefordert.
Von Melanie Bürkle
Regionalliga Südwest SGV Freiberg: Marco Kehl-Gomez, der Mann für die Gänsehautansprachen verlässt SGV Freiberg

Regionalliga Südwest SGV Freiberg Marco Kehl-Gomez, der Mann für die Gänsehautansprachen verlässt SGV Freiberg

Nach viereinhalb Jahren sucht der Kapitän eine neue Herausforderung, die er möglicherweise beim Konkurrenten SV Sandhausen finden könnte und erhält viel Lob vom SGV Freiberg .
Von Elke Rutschmann
 
 