Bezirksliga Enz/Murr: Francis Pola kommt mit der Doppelrolle beim SV Pattonville gut klar

Francis Pola ist kein Fan davon, zu viel in die Bedeutung eines Spiels hineinzu interpretieren. Das gilt auch für den sonntäglichen Auftritt seiner Mannschaft gegen NK Croatia Bietigheim. „Das Spiel allein wird nicht richtungsweisend sein, ob wir die Klasse halten“, sagt der Coach der Fußball-Bezirksligisten SV Pattonville. Seine Mannschaft müsse bis zum Rundenende weiter hart arbeiten und diese Einstellung auch verinnerlichen. „Wir haben deshalb keine normalen Spiele mehr, haben aber den Vorteil, es in der eigenen Hand zu haben.“ Zumindest auf dem Papier haben die Pattonviller die besseren Argumente, die seit fünf Spieltagen ungeschlagen sind. Sie stehen deshalb als Zwölfter auf dem ersten Nichtabstiegsplatz mit neun Punkten Vorsprung vor dem Gegner – bei noch vier ausstehenden Partien.

Im Abstiegskampf ist auch viel Psycbologie im Spiel Da sei auch Psychologie im Spiel, denn vielleicht habe Croatia bei diesem Rückstand schon gar keine Hoffnung mehr oder spiele deshalb erst recht befreit auf. „Das kann man so oder so interpretieren“, sagt Pola. Der Coach ist gerade doppelt gefordert, weil er ja auch Sportlicher Leiter des Clubs ist. Diese Doppelrolle umfasst das Training, aber auch Gespräche mit den Spielern für die kommende Runde zu führen. Er scheint es hinzubekommen: 15 Zusagen hat er schon – darunter sind auch vier Spieler aus der A-Jugend.