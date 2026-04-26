Bezirksliga Enz/Murr: Franco Palettas Doppelpack macht Marbach glücklich

Zwei Vorlagen von Burka Yalman

Und einmal im Flow legten der FC nach und war in der 51. Minute dann durch Außenverteidiger Erik Biebl erfolgreich, der den Ball unter die Latte donnerte. Dem zweiten Treffer für die Gäste ging wieder ein Ballverlust von Croatia voraus und erneut war Burak Yalman an der Entstehung des Tores beteiligt. Wieder sieben Minuten später machte Franco Paletta dann den Deckel drauf zum 3:0, der von Besik Rrusta in Szene gesetzt wurde. Es war Palettas erster Doppelpack für den FC. „Dann haben wir aufgehört zu spielen und kassieren noch den Gegentreffer“, sagt Makrigiannis, der dennoch sehr zufrieden war mit dem Auftritt seines Teams. „Das geht alles in die richtige Richtung, die Mannschaft lässt nicht nach, auch wenn sir schon sicher sind. So wollen wir weitermachen.“