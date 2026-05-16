Bezirksliga Enz/Murr Marbacher Coach würde gerne vom Kornwestheimer Kollegen was lernen
Beim FC Marbach wird nach einer sorgenfreien Saison gefeiert, egal wie das Duell gegen den SV Kornwestheim ausgeht.
Beim FC Marbach wird nach einer sorgenfreien Saison gefeiert, egal wie das Duell gegen den SV Kornwestheim ausgeht.
Wie viele andere Trainer aus dem Bezirk Enz/Murr nutzte auch Christos Makrigiannis vom FC Marbach den Vatertag, um sich das Pokalfinale in Bissingen zwischen dem SV Kornwestheim und dem TSV Grünbühl anzuschauen. Zum einen aus sportlichem Interesse, zum anderen aber auch, um sich auf den sonntäglichen Gegner in der Bezirksliga Enz/Murr vorzubereiten.