 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Sport
  4. Lokalsport Marbach/Kornwestheim

  6. SV Kornwestheim will noch einmal die Sinne schärfen

Bezirksliga Enz/Murr SV Kornwestheim will noch einmal die Sinne schärfen

Bezirksliga Enz/Murr: SV Kornwestheim will noch einmal die Sinne schärfen
1
Nico Schürmann ist gegen Heimsheim dabei. Foto: Peter Mann /Archiv

Gegen den Tabellendritten TSV Heimsheim muss das Team von Roberto Raimondo in Sachen Chancenverwertung arbeiten.

Ludwigsburg: Elke Rutschmann (eru)

Für den Fußball-Bezirksligisten SV Kornwestheim gilt es auf der Zielgeraden noch einmal die Sinne zu schärfen nach den beiden Niederlagen an den vergangenen beiden Spieltagen. Das wird die Mannschaft von Coach Roberto Raimondo auch dringend benötigen vor dem Duell beim Tabellendritten TSV Heimsheim. „Ein starker Aufsteiger,der da oben zurecht steht“, sagt Roberto Raimondo.

 

Der TSV profitiert dabei vor allem von seinem starken Torjäger Lion Widmaier, der schon 28 Treffer zur starken Runde der Heimsheimer beigesteuert hat und die Torjägerliste in der Bezirksliga Enz/Murr anführt. „Zum Glück ist bei uns auch Nico Schürmann wieder zurück. Ich hoffe, dass wir dadurch wieder einen ticken effektiver werden“, sagt der SVK-Coach.

Nico Schürmann ist zurück im TEam

Die schlechte Chancenverwertung war zuletzt das Problem der Kornwestheimer. Raimondo baut sein Team damit auf, dass man bislang eine „geile Saison“ gespielt habe mit dem Bezirkspokalfinale am 14. Mai als Höhepunkt. Davor liegt aber noch der Ligaalltag. Und noch ein Punkt stimmt ihn hoffnungsfroh vor dem Spiel in Heimsheim: „Der Druck noch Zweiter werden zu können ist weg. Vielleicht spielt das Team jetzt befreit auf.“

Weitere Themen

Landesliga Württemberg Staffel 1: Mutig ins Sechs-Punkte-Spiel

Landesliga Württemberg Staffel 1 Mutig ins Sechs-Punkte-Spiel

Gegen die Spvgg Satteldorf muss für den GSV Pleidelseim im Kampf um den Klassenverbleib etwas Zählbares her.
Von Simon david
Handball Oberliga Männer: Die Sehnsucht nach einem gelungenen Abschluss

Handball Oberliga Männer Die Sehnsucht nach einem gelungenen Abschluss

Die Oberliga-Handballer der SG Schozach-Bottwartal treten gegen Leutershausen 2 im letzten Heimspiel an. Der Gegner hat noch die Chance auf Rang zwei.
Von Melanie Bürkle
Bezirksliga Enz/Murr: Makrigiannis verlängert beim FC Marbach

Bezirksliga Enz/Murr Makrigiannis verlängert beim FC Marbach

Vor dem Duell gegen den TV Pflugfelden hat der FC Marbach Planungssicherheit und bis auf Philipp Bez bleiben alle Spieler an Bord.
Von Elke Rutschmann
Bezirksliga Enz/Murr: SV Kornwestheim will noch einmal die Sinne schärfen

Bezirksliga Enz/Murr SV Kornwestheim will noch einmal die Sinne schärfen

Gegen den Tabellendritten TSV Heimsheim muss das Team von Roberto Raimondo in Sachen Chancenverwertung arbeiten.
Von Elke Rutschmann
Handball Oberliga Frauen: Gelingt den Lurchis eine Überraschung gegen die Unbesiegbaren ?

Handball Oberliga Frauen Gelingt den Lurchis eine Überraschung gegen die Unbesiegbaren ?

Die Oberliga Handballerinnen des SV Kornwestheim stehen vor schwerem Saisonabschluss beim ungeschlagenen Tabellenführer TG 88 Pforzheim.
Von Melanie Bürkle
DFB Nachwuchsliga: U19 des SGV Freiberg schlägt den SC Freiburg

DFB Nachwuchsliga U19 des SGV Freiberg schlägt den SC Freiburg

Starker Auftritt der Freiberger Talente in der DFB-Nachwuchsliga mit 2:1-Erfolg über Bundesliganachwuchs.
Von unserer Redaktion
Verbandsliga Habo Bottwar SG: Hannes Diller: „Ich mache diesen Job, weil ich Spieler entwickeln möchte“

Verbandsliga Habo Bottwar SG Hannes Diller: „Ich mache diesen Job, weil ich Spieler entwickeln möchte“

Interview: Am Samstagbaend steht Jan Diller nach drei Jahren bei der Habo Bottwar SG zum letzten Mal an der Seitenlinie des Verbandsligisten.
Von Melanie Bürkle
Handball Verbandsliga Frauen: Janine Zieker bleibt Trainerin der Habo-Frauen

Handball Verbandsliga Frauen Janine Zieker bleibt Trainerin der Habo-Frauen

Die Handballerinnen der Habo Bottwar SG wollen Saison mit Erfolgserlebnis gegen den Tabellenvorletzten beenden.
Von Melanie Bürkle
Handball 3. Liga SVK: Meister SV Kornwestheim reist mit Fanbus nach Bayern

Handball 3. Liga SVK Meister SV Kornwestheim reist mit Fanbus nach Bayern

Die Kornwestheimer Handballer sind auch beim letzten Auswärtsspiel der Drittliga-Saison beim TuS Fürstenfeldbruck nochmals gefordert.
Von Melanie Bürkle
Regionalliga Südwest SGV Freiberg: Marco Kehl-Gomez, der Mann für die Gänsehautansprachen verlässt SGV Freiberg

Regionalliga Südwest SGV Freiberg Marco Kehl-Gomez, der Mann für die Gänsehautansprachen verlässt SGV Freiberg

Nach viereinhalb Jahren sucht der Kapitän eine neue Herausforderung, die er möglicherweise beim Konkurrenten SV Sandhausen finden könnte und erhält viel Lob vom SGV Freiberg .
Von Elke Rutschmann
 
 