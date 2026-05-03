Bezirksliga Enz/Murr: SV Kornwestheim will noch einmal die Sinne schärfen

Für den Fußball-Bezirksligisten SV Kornwestheim gilt es auf der Zielgeraden noch einmal die Sinne zu schärfen nach den beiden Niederlagen an den vergangenen beiden Spieltagen. Das wird die Mannschaft von Coach Roberto Raimondo auch dringend benötigen vor dem Duell beim Tabellendritten TSV Heimsheim. „Ein starker Aufsteiger,der da oben zurecht steht“, sagt Roberto Raimondo.

Der TSV profitiert dabei vor allem von seinem starken Torjäger Lion Widmaier, der schon 28 Treffer zur starken Runde der Heimsheimer beigesteuert hat und die Torjägerliste in der Bezirksliga Enz/Murr anführt. „Zum Glück ist bei uns auch Nico Schürmann wieder zurück. Ich hoffe, dass wir dadurch wieder einen ticken effektiver werden“, sagt der SVK-Coach.

Nico Schürmann ist zurück im TEam

Die schlechte Chancenverwertung war zuletzt das Problem der Kornwestheimer. Raimondo baut sein Team damit auf, dass man bislang eine „geile Saison“ gespielt habe mit dem Bezirkspokalfinale am 14. Mai als Höhepunkt. Davor liegt aber noch der Ligaalltag. Und noch ein Punkt stimmt ihn hoffnungsfroh vor dem Spiel in Heimsheim: „Der Druck noch Zweiter werden zu können ist weg. Vielleicht spielt das Team jetzt befreit auf.“