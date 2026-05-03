Bezirksliga Enz/Murr SV Kornwestheim will noch einmal die Sinne schärfen
Gegen den Tabellendritten TSV Heimsheim muss das Team von Roberto Raimondo in Sachen Chancenverwertung arbeiten.
Gegen den Tabellendritten TSV Heimsheim muss das Team von Roberto Raimondo in Sachen Chancenverwertung arbeiten.
Für den Fußball-Bezirksligisten SV Kornwestheim gilt es auf der Zielgeraden noch einmal die Sinne zu schärfen nach den beiden Niederlagen an den vergangenen beiden Spieltagen. Das wird die Mannschaft von Coach Roberto Raimondo auch dringend benötigen vor dem Duell beim Tabellendritten TSV Heimsheim. „Ein starker Aufsteiger,der da oben zurecht steht“, sagt Roberto Raimondo.