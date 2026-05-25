Bezirksliga Stuttgart/Böblingen: Nur noch Dreikampf um den Aufstieg – mit Show vom „besten Spieler der Liga“

Da waren es nur noch drei. Zwei Spieltage vor Rundenschluss hat sich das Aufstiegsrennen in der Fußball-Bezirksliga Stuttgart/Böblingen auf einen Dreikampf reduziert. ASV Botnang, SV Deckenpfronn oder TSV Jahn Büsnau? Das ist die für den Saisonendspurt verbleibende Frage. Einer aus dem Trio wird als Meister in die Landesliga aufsteigen. Einer wird die Chance erhalten, über die Relegation nachzuziehen. Und einer wird leer ausgehen. Einstweilen, an diesem Pfingstwochenende, haben die Büsnauer in der Staffel das dickste Ausrufezeichen gesetzt. In einem 5:4-Offensivspektakel beendete der ursprünglich krasse Außenseiter die Träume seines großen Nachbarn SV Vaihingen.