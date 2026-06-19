ür die meisten Vereine ist die Spielzeit 2025/26 bereits seit zwei Wochen beendet. Für einige wenige Clubs aber noch nicht, steht am kommenden Samstag und Sonntag doch die endgültige Entscheidung in der Relegation an, in welcher Liga sie künftig auf Torejagd gehen werden.

SV Rohrau – Türkspor Stuttgart Samstag, 17 Uhr, Weilerhau/TSV Plattenhardt, Finalspiel Bezirksliga/Kreisliga A

„Jetzt sind wir da, nun wollen wir hoch“, sagt der Türkspor-Coach Memik Erdogan. Das Wie ist ihm dabei egal, gerne auch so wie im vergangenen November. Da standen sich der Bezirksliga-Relegant aus Rohrau und das Team vom Neckarpark bereits im Achtelfinale des Bezirkspokals gegenüber. Nach 90 Minuten hieß es 1:1, im Elfmeterschießen gewann Türkspor mit 5:3. „Das würde ich erneut unterschreiben, doch wir können es auch in der regulären Spielzeit packen“, sagt Erdogan, der die Stärken des Teams aus dem Ortsteil von Gärtringen im Spielaufbau sowie den Offensivspielern Simon Kramm (bester Schütze mit elf Toren) und Simon Müsel ausgemacht hat.

Gleichwohl wissen die Neckarpark-Kicker um die eigene Qualität im Aufgebot, „zumal wir komplett antreten können“ und beim Pokaltreffen Fließband-Torjäger Shkemb Miftari noch gar nicht dem Verein angehörte. Deshalb gilt: „Bringen wir unsere Fähigkeiten auf den Platz, bin ich mir sicher, dass wir in der nächsten Runde wieder in der Bezirksliga spielen werden.“ Das wäre gleichbedeutend mit der Rückkehr nach zweijähriger Abstinenz.