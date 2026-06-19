 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Sport
  4. Lokalsport Stuttgart/Filder

  6. Türkspor-Coach Erdogan: „Jetzt sind wir da, nun wollen wir hoch“

Bezirksliga Stuttgart/Böblingen Türkspor-Coach Erdogan: „Jetzt sind wir da, nun wollen wir hoch“

Bezirksliga Stuttgart/Böblingen: Türkspor-Coach Erdogan: „Jetzt sind wir da, nun wollen wir hoch“
1
Türkspor-Torjäger Emir Dogansoy (links) hatte beim 5:0 in der ersten Relegationsrunde gegen den GFV Ermis Metanastis Stuttgart getroffen. Foto: Günter Bergmann

Türkspor Stuttgart steht in der Relegation gegen SV Rohrau vor dem Aufstieg. Coach Memik Erdogan setzt auf die eigene Offensive – und auf ein Déjà-vu.

Sport: Marius Gschwendtner (mgs)

ür die meisten Vereine ist die Spielzeit 2025/26 bereits seit zwei Wochen beendet. Für einige wenige Clubs aber noch nicht, steht am kommenden Samstag und Sonntag doch die endgültige Entscheidung in der Relegation an, in welcher Liga sie künftig auf Torejagd gehen werden.

 

SV Rohrau – Türkspor Stuttgart

Samstag, 17 Uhr, Weilerhau/TSV Plattenhardt, Finalspiel Bezirksliga/Kreisliga A

„Jetzt sind wir da, nun wollen wir hoch“, sagt der Türkspor-Coach Memik Erdogan. Das Wie ist ihm dabei egal, gerne auch so wie im vergangenen November. Da standen sich der Bezirksliga-Relegant aus Rohrau und das Team vom Neckarpark bereits im Achtelfinale des Bezirkspokals gegenüber. Nach 90 Minuten hieß es 1:1, im Elfmeterschießen gewann Türkspor mit 5:3. „Das würde ich erneut unterschreiben, doch wir können es auch in der regulären Spielzeit packen“, sagt Erdogan, der die Stärken des Teams aus dem Ortsteil von Gärtringen im Spielaufbau sowie den Offensivspielern Simon Kramm (bester Schütze mit elf Toren) und Simon Müsel ausgemacht hat.

Unsere Empfehlung für Sie

Fußball-Relegation zur Bezirksliga: Türkspor Stuttgart dank wirbelndem Angriffstrio dicht vor dem Aufstiegsziel

Fußball-Relegation zur Bezirksliga Türkspor Stuttgart dank wirbelndem Angriffstrio dicht vor dem Aufstiegsziel

Die Wahl-Cannstatter gewinnen das Spiel der Kreisliga-A-Vizemeister gegen Ermis Metanastis souverän mit 5:0. Nun folgt ein Endspielgegner, an den es gute Erinnerungen gibt.

Gleichwohl wissen die Neckarpark-Kicker um die eigene Qualität im Aufgebot, „zumal wir komplett antreten können“ und beim Pokaltreffen Fließband-Torjäger Shkemb Miftari noch gar nicht dem Verein angehörte. Deshalb gilt: „Bringen wir unsere Fähigkeiten auf den Platz, bin ich mir sicher, dass wir in der nächsten Runde wieder in der Bezirksliga spielen werden.“ Das wäre gleichbedeutend mit der Rückkehr nach zweijähriger Abstinenz.

Weitere Themen

Fußball-Relegation Stuttgart: Torjäger ist zurück bei Makedonija – Rohr will die Schwachstellen nutzen

Fußball-Relegation Stuttgart Torjäger ist zurück bei Makedonija – Rohr will die Schwachstellen nutzen

MK Makedonija Stuttgart kämpft in der Relegation gegen den TSV Rohr II um den Verbleib in der Kreisliga A. Botnang und Weilimdorf rüsten auf.
Von Marius Gschwendtner
Neue Fußballsaison: Warum die A-Kreisligisten des Bezirks Stuttgart/Böblingen heikle Post erwartet

Neue Fußballsaison Warum die A-Kreisligisten des Bezirks Stuttgart/Böblingen heikle Post erwartet

Schon vor dem Relegationsfinale ist klar, dass sich bei der Einteilung ein Problem ergibt. Müssen mehrere Vereine zwangsweise die Staffel wechseln? Und falls ja, wen wird es treffen?
Von Franz Stettmer
Schwimmfest des TB Cannstatt: 50 Jahre Internationales Stuttgarter Schwimmfest

Schwimmfest des TB Cannstatt 50 Jahre Internationales Stuttgarter Schwimmfest

Die Jubiläumsausgabe des TB Cannstatt findet an diesem Samstag und Sonntag im Inselbad statt. Ein späterer Olympiasieger war einst auch am Start.
Von unserer Redaktion
Kreisliga A1 Stuttgart/Böblingen: Saisonbilanz – Außenseiter jubelt und die Schießbude der Liga bleibt sich treu

Kreisliga A1 Stuttgart/Böblingen Saisonbilanz – Außenseiter jubelt und die Schießbude der Liga bleibt sich treu

In der Runde 2025/26 gab es auch zwei überraschende Trainerwechsel, einen Absturz nach einer Horrorserie und eine tolle Fairnessaktion. Der Blick auf die Geschichten der Saison.
Von Torsten Streib
Wechsel in die Verbandsliga: OFK Beograd Stuttgart verliert Toptorjäger – Ersatz und neuer Trainer sind fix

Wechsel in die Verbandsliga OFK Beograd Stuttgart verliert Toptorjäger – Ersatz und neuer Trainer sind fix

Nach dem Trainer steigt beim Bezirksliga-Aufsteiger auch der Topscorer aus. Doch Ersatz ist in beiden Fällen bereits gefunden. Mit seinem neuen Coach wagt der Verein „ein Experiment“.
Von Mike Meyer
Fußball-Übersicht: Relegation bis in die Stuttgarter Ligen: alle Ergebnisse, alle weiteren Spiele

Fußball-Übersicht Relegation bis in die Stuttgarter Ligen: alle Ergebnisse, alle weiteren Spiele

Die Punkterunden sind beendet, die Saison aber noch nicht. Für einige Teams wird es erst jetzt richtig spannend, nämlich in der Relegation. Ein Blick auf alle Ansetzungen.
Von Franz Stettmer
Fußball-Übersicht: Relegation bis in die Stuttgarter Ligen: alle Ergebnisse, alle weiteren Spiele

Fußball-Übersicht Relegation bis in die Stuttgarter Ligen: alle Ergebnisse, alle weiteren Spiele

Die Punkterunden sind beendet, die Saison aber noch nicht. Für einige Teams wird es erst jetzt richtig spannend, nämlich in der Relegation. Ein Blick auf alle Ansetzungen.
Von Franz Stettmer
Fußball-Meisterserie: Ekstase nach Herzschlagfinale – SKG Botnang krönt sich nach jahrelangem Warten

Fußball-Meisterserie Ekstase nach Herzschlagfinale – SKG Botnang krönt sich nach jahrelangem Warten

Im direkten Duell überholt die SKG Botnang ihren Rivalen in der 88. Minute. Mit dem dramatischen Finale belohnt sich das Team nach zwei Vizemeisterschaften endlich mit dem Aufstieg.
Von Mike Meyer
Leichtathletik Mehrkampf-Meeting: In Bernhausen fließen die Tränen trotz erfüllter Quali-Norm

Leichtathletik Mehrkampf-Meeting In Bernhausen fließen die Tränen trotz erfüllter Quali-Norm

Beim Junioren-Mehrkampf-Meeting in Bernhausen wurden die Tickets für die U-18-EM und U-20-WM vergeben.
Von Norbert Laske
Meeting des TB Cannstatt: Springer-Revival des einstigen Weltmeister- und Olympiasieger-Treffs

Meeting des TB Cannstatt Springer-Revival des einstigen Weltmeister- und Olympiasieger-Treffs

Einst lockte das Springermeeting des TB Cannstatt viele Starts nach Stuttgart. Heute hat Jürgen Wörner die Wiederbelebung initiiert und kann interessante Geschichten erzählen.
Von Norbert Laske
Weitere Artikel zu Bezirksliga
 
 