Bezirksliga Stuttgart/Böblingen Türkspor-Coach Erdogan: „Jetzt sind wir da, nun wollen wir hoch“
Türkspor Stuttgart steht in der Relegation gegen SV Rohrau vor dem Aufstieg. Coach Memik Erdogan setzt auf die eigene Offensive – und auf ein Déjà-vu.
Türkspor Stuttgart steht in der Relegation gegen SV Rohrau vor dem Aufstieg. Coach Memik Erdogan setzt auf die eigene Offensive – und auf ein Déjà-vu.
ür die meisten Vereine ist die Spielzeit 2025/26 bereits seit zwei Wochen beendet. Für einige wenige Clubs aber noch nicht, steht am kommenden Samstag und Sonntag doch die endgültige Entscheidung in der Relegation an, in welcher Liga sie künftig auf Torejagd gehen werden.