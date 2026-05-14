Bezirksliga TSV Schmiden Damir Lisic ist weg – die kriselnden Fußballer verlieren nur knapp
Der Schmidener Fußball-Bezirksligist muss sich nach guter Leistung mit 0:1 in Allmersbach geschlagen geben – und muss nun um den Klassenverbleib fürchten.
Der Schmidener Fußball-Bezirksligist muss sich nach guter Leistung mit 0:1 in Allmersbach geschlagen geben – und muss nun um den Klassenverbleib fürchten.
Die 0:3-Niederlage am vergangenen Sonntag beim Tabellenvorletzten TSV Rudersberg war dann doch eine zu viel für die seit der Winterpause kriselnden Bezirksliga-Fußballer des TSV Schmiden. Und deshalb haben sich der Trainer Damir Lisic, der den Klub zum Saisonende ohnehin verlassen hätte, und der Abteilungsleiter Marco Fazio am Montag und vor dem Nachholspiel am Mittwoch beim SV Allmersbach auf eine vorzeitige Beendigung der Zusammenarbeit geeinigt. „Wir waren schon länger in engem Austausch, das Gespräch verlief einvernehmlich“, sagt der Abteilungsleiter.