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  6. Damir Lisic ist weg – die kriselnden Fußballer verlieren nur knapp

Bezirksliga TSV Schmiden Damir Lisic ist weg – die kriselnden Fußballer verlieren nur knapp

Bezirksliga TSV Schmiden: Damir Lisic ist weg – die kriselnden Fußballer verlieren nur knapp
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Damir Lisic und der TSV Schmiden haben ihre Zusammenarbeit vorzeitig beendet. Foto: Maximilian Hamm

Der Schmidener Fußball-Bezirksligist muss sich nach guter Leistung mit 0:1 in Allmersbach geschlagen geben – und muss nun um den Klassenverbleib fürchten.

Die 0:3-Niederlage am vergangenen Sonntag beim Tabellenvorletzten TSV Rudersberg war dann doch eine zu viel für die seit der Winterpause kriselnden Bezirksliga-Fußballer des TSV Schmiden. Und deshalb haben sich der Trainer Damir Lisic, der den Klub zum Saisonende ohnehin verlassen hätte, und der Abteilungsleiter Marco Fazio am Montag und vor dem Nachholspiel am Mittwoch beim SV Allmersbach auf eine vorzeitige Beendigung der Zusammenarbeit geeinigt. „Wir waren schon länger in engem Austausch, das Gespräch verlief einvernehmlich“, sagt der Abteilungsleiter.

 

Der TSV Schmiden zeigt nach der Pokalpleite ein anderes Gesicht

Dass sich die Schmidener im Nachholspiel gegen den Tabellenführer mit 0:1 geschlagen geben mussten, „ist extrem ärgerlich“, sagt Marco Fazio. Denn im Gegensatz zum Pokalfinale, bei dem der TSV am 1. Mai nach einem recht blutleeren Auftritt mit 0:6 gegen den Meisterschaftsfavoriten unter die Räder gekommen war, zeigte die Mannschaft ein komplett anderes Gesicht. „Die Jungs sind wieder einmal als echte Einheit aufgetreten und haben alles auf dem Platz gelassen“, sagt Marco Fazio. „Das war eine sehr starke Leistung. Ein Unentschieden wäre gerecht gewesen.“

Der TSV Schmiden hat nur noch ein Drei-Punkte-Polster

So hatten die Gäste, die von Co-Trainer Ottaviano Acri gecoacht wurden, vor der Pause sogar die Riesenchance in Führung zu gehen, doch die beiden Schüsse binnen Sekunden aus dem Gewühl heraus, klärten die Allmersbacher jeweils kurz vor der Torlinie. Die Gastgeber selbst hatten über die gesamte Spielzeit gesehen wenig klare Möglichkeiten, der Siegtreffer in der 82. Minute von Yusuf Dik war mehr ein Zufallsprodukt. Nach seinem Freistoß aus dem Halbfeld rutschte der Ball durch den Strafraum und schlug im weit entfernten Eck ein. Nichtsdestotrotz war die Leistung der Gäste, die ohne die beiden Stammspieler Matthias Sessa und Niklas Stecher (beide im Urlaub) antraten, eine, die Hoffnung für die noch ausstehenden vier Partien macht. Bei aktuell fünf Direktabsteigern beträgt der Vorsprung des TSV auf den Relegationsplatz nur noch drei Punkte.

Weiter geht es für die Schmidener bereits am Sonntag, 15 Uhr, mit dem Heimspiel gegen den Fünften SV Unterweissach.

    TSV Schmiden: Hadziresic – Buckenberger (60. Cilenti), Daniel Acri, Stadelmaier (70. Dannenbauer), Stöcker, Silas Puppa (82. Luis Puppa) – Alessandro Fazio, Kotsoglou, Aloisio (88. Godanci) – Pasquale Siena, Tommaso Siena.

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