Bezirkspokal der Frauen: Nach sechs Titeln in Folge – VfB Obertürkheim beendet Feuerbachs Pokalserie

Die sensationelle Bezirkspokalserie der Sportvg Feuerbach ist gerissen: Nach sechs Titeln in Folge haben die „Talkrabben“ am Donnerstag das diesjährige Frauen-Endspiel gegen den VfB Obertürkheim nach Elfmeterschießen mit 2:5 verloren. Im entscheidenden Moment versagten den Feuerbacher Schützinnen Jenny Weinert, Pia Altmann und Clara Zurowski die Nerven. Während die ersten beiden an der überragenden Obertürkheimer Torhüterin Sofia Lemonidis scheiterten, schoss Zurowski den letzten Feuerbacher Versuch in den Bernhauser Himmel. „Elfmeterschießen ist halt kacke. Du kannst die Stresssituation nicht trainieren“, sagt der Feuerbacher Coach Axel Süßlin.

Die Obertürkheimerinnen hatten dagegen die besseren Nerven: Hanna Ragg, Alix Schütt und zuletzt Dana Kanan versenkten ihre Versuche sicher. Stefanie Pless scheiterte zwischenzeitlich an der Latte. „Ich kann jetzt nichts sagen, ich muss es genießen“, sagte der glückliche Obertürkheimer Trainer Valon Kica.

Nach den regulären 90 Minuten hatte es zunächst 2:2 gestanden. Von Beginn an übernahmen die Feuerbacherinnen die Initiative und tauchten immer wieder gefährlich im Obertürkheimer Strafraum auf. Dreh- und Angelpunkt der Feuerbacher Offensive war dabei stets Louisa Kiefer. In Führung gingen jedoch die Obertürkheimerinnen. Nach einem Konter erhielt der Tabellenzweite der Regionenliga einen Eckball. Jessica Wagner stand schließlich richtig und köpfte für das Team, das vom ehemaligen Feuerbacher Stürmer Kica betreut wird, ein (20.).

Es dauerte einige Minuten, bis sich die Titelverteidigerinnen von dem Rückschlag erholt hatten, doch dann schlug die Sportvg Feuerbach fulminant zurück. Katharina Gursch traf aus rund 20 Metern mit einem direkten Freistoß. Obertürkheims Torhüterin Lemonidis, die später zur Spielerin des Spiels gekürt wurde, streckte sich vergebens (26.). In der Folge kontrollierte Feuerbach, Spitzenreiter der Staffel 2 der Regionenliga, das Endspiel und erhöhte kurz vor der Pause auf 2:1. Hanna Tegelmann köpfte nach Flanke von Kiefer den Ball ins Tor (45. +4).

In der zweiten Hälfte bauten die Feuerbacherinnen ihre Dominanz weiter aus und ließen die Obertürkheimerinnen durch ihr frühes Pressing kein geordnetes Spiel aufbauen. Gefährliche Torchancen konnten sich die Titelverteidigerinnen dennoch kaum erarbeiten. Der Gewaltschuss von Obertürkheims Kanan, den Bente Pohl noch über die Latte lenken konnte, blieb lange die einzige Torchance. Doch als sich schon alle auf den siebten Feuerbacher Sieg in Folge einstellten und die Pokalsiegershirts bereits in einem Karton neben der Bank standen, köpfte die eingewechselte Amelie Grauer ihr Obertürkheimer Team ins Elfmeterschießen (86.).