Bezirkspokal-Finale der Männer: Feieralarm beim TSV Weilimdorf – trotz Buhrufen während der Siegerehrung

Logisch gab es eine Live-Schalte. Zum einen hat der 12-jährige Stadionsprecher Dominik Hetzel im Fleinsbachstadion, dem Ort des Bezirkspokalfinales, immer wieder die Zwischenstände aus der Scharrena durchgegeben – von dort, wo sich der TSV Weilimdorf gleichzeitig zum fünften Mal zum deutschen Futsal-Meister krönte. Und auch Hassan Lamari, Betreuer der Nord-Stuttgarter, hatte auf seinem Smartphone den Live-Stream laufen. Und so feixten und jubelten die Spieler der Roten auf der Bank, während sie sich schon vor Ablauf der Spielzeit die roten Pokalsieger-T-Shirts überzogen.