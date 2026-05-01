Bezirkspokal-Finale TSV Schmiden: Der Sieger ist eine Klasse besser – und schafft ein Novum

Die Bezirksliga-Fußballer des SV Allmersbach sind am Maifeiertag ihrer Favoritenrolle gerecht geworden und haben das Bezirkspokal-Endspiel gegen den Ligakonkurrenten TSV Schmiden deutlich mit 6:0 gewonnen – und damit auch ein Novum in der bislang 36-jährigen Pokalgeschichte geschafft. Denn die Allmersbacher sind die ersten, die in dieser Zeit ihren Titel erfolgreich verteidigen konnten, nachdem sie 2025 mit einem 2:1-Erfolg gegen den TSV Nellmersbach den Pott geholt hatten. Für die Schmidener war es zwar die dritte Finalteilnahme in den vergangenen vier Spielzeiten, als Sieger waren sie aber nur im Mai 2023 vom Platz gegangen (3:2-Erfolg gegen die SG Schorndorf).