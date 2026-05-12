Bezirkspokal-Finaltag in Bernhausen: Termin-Zoff und Vorwürfe vor dem Stuttgarter Männer-Pokalfinale

Mittlerweile hat die Veranstaltung ihren jährlich festen Platz im Kalender. Christi Himmelfahrt gleich großer Fußball-Endspieltag im Bezirk Stuttgart/Böblingen. So werden auch an diesem Donnerstag im Bernhausener Fleinsbachstadion nicht weniger als fünf Pokalsieger ermittelt: Männer, Frauen, dreimal Junioren. Also eigentlich ein Hurra-Event. Allein, vorab ziehen Gewitterwolken auf. Der Höhepunkt, das Männer-Außenseiterduell zwischen dem SV Sillenbuch und dem TSV Weilimdorf II, wird von einem Terminstreit und Vorwürfen der Wettbewerbsverzerrung umrankt.