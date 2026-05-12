Innerhalb kurzer Zeit haben in Möhringens Mitte drei Traditionshändler zugemacht. Was ist da los?
12.05.2026 - 17:00 Uhr
Das Aus von Einrichtung Kern, der Buchhandlung Pegasus und dem Backparadies an der Möhringer Filderbahnstraße sorgt nicht nur unter den Händlerinnen und Händlern für Gesprächsstoff. Warum machen in einem der populärsten Stuttgarter Stadtbezirke so viele Traditionshändler zu? Und warum gibt es keine Nachfolger? Möhringens Bezirksvorsteherin Evelyn Weis über ihre Sicht der Dinge.