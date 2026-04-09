Ein Prosit der Gemütlichkeit: Bald startet das 86. Stuttgarter Frühlingsfest am Cannstatter Wasen. Wie teuer wird die Maß Bier in diesem Jahr?
09.04.2026 - 17:36 Uhr
Das 86. Stuttgarter Frühlingsfest steht unmittelbar bevor: Am Samstag, 18. April, fällt auf dem Wasen der Startschuss. Und mit dem Aufbau stellt sich auch die für viele wichtigste Frage: Wie teuer wird die Maß Bier in diesem Jahr sein? Nach diversen Preisschocks eine berechtigte Sorge – denn auch auf dem bevorstehenden Frühlingsfest müssen Besucherinnen und Besucher wahrscheinlich mit steigenden Preisen rechnen.