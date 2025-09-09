 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Region
  4. Landkreis Esslingen

  6. Outdoor-Küche mitten in der Natur

Biergärten auf den Fildern Outdoor-Küche mitten in der Natur

Biergärten auf den Fildern: Outdoor-Küche mitten in der Natur
1
Geöffnet hat der Biergarten des Waldgasthofs donnerstags und freitags von 17 bis 21 Uhr und an den Samstagen und an den Sonntagen von 12 bis 18 Uhr Foto: Torsten Schöll

Der Waldgasthof Schmellbachtal punktet mit viel Platz im Freien.

Mehr in der Natur geht nicht: Der Biergarten vom Waldgasthof Schmellbachtal ist rings herum von Wald und Wiesen umgeben. Zwischen 200 und 300 Plätze warten hier im stillen Talgrund am Rand von Leinfelden auf Gäste. Vor allem für Kinder ist hier Platz ohne Ende: auf dem großen Spielplatz, auf den ausgedehnten Wiesen, und im Sommer lockt sogar der nahe Bach zum Spielen und Plantschen, wie Jessica Goethel, Geschäftsführerin des Gasthofs im Schmellbachtal, betont. Insgesamt umfasse das Areal rund 10 000 Quadratmeter Fläche.

 

Die Besonderheit im Schmellbachtal ist mit Sicherheit der zugehörige Klettergarten, „einer der größten in der Region Stuttgart“, so Goethel. Weil auch die Gebäude der Gaststätte viel Raum bieten, finden im Schmellbachtal regelmäßig Veranstaltungen wie Hochzeiten und anderes statt.

Auf der erhöhten Terrasse der Gaststätte befindet sich eine Outdoor-Küche mit einigen hochwertigen Profigrills- und smokern. Die Rote Wurst wird man hier vergebens suchen: Das Motto des Schmellbachtals heißt: „Schwäbisch meets BBQ“. Für die Burgerspezialitäten werde hochwertiges Fleisch aus regionaler Produktion verwendet, so zum Beispiel von Fairfleisch aus Überlingen, einem Bioland-Betrieb, sagt Goethel. Neben den Speisen auf der Standartkarte gebe es jede Woche auch Specials, wie Maultaschengerichte oder verschiedene Pinsas.

Auch wenn man das Schmellbachtal mit dem Auto über einen asphaltierten Waldweg leicht von der Vaihinger Straße aus anfahren kann – der schönste Weg zum Biergarten führt, gerade jetzt im Sommer, von Musberg kommend, zu Fuß entlang von Reichenbach und Schmellbach durch den schattigen Talgrund. Die kleine Wanderung dauert nicht mehr als eine halbe Stunde und dient auf dem Rückweg nach einer reichen Mahlzeit gleich als kleiner Verdauungsspaziergang im Grünen. Geöffnet hat der Biergarten des Waldgasthofs bei schönem Wetter donnerstags und freitags von 17 bis 21 Uhr und an Samstagen und Sonntagen von 12 bis 18 Uhr.

Weitere Themen

Biergärten auf den Fildern: Outdoor-Küche mitten in der Natur

Biergärten auf den Fildern Outdoor-Küche mitten in der Natur

Der Waldgasthof Schmellbachtal punktet mit viel Platz im Freien.
Von Torsten Schöll
Leichenfund in Bonlanden: Bereits geplante Trauerfeier ist abgesagt

Leichenfund in Bonlanden Bereits geplante Trauerfeier ist abgesagt

Nach wie vor ermittelt die Polizei unter anderem im Obdachlosen- und Drogenmilieu im Falle der Frau aus Stuttgart, die in Bonlanden tot in einem Koffer aufgefunden wurde.
Von Armin Friedl
Weilheim im Kreis Esslingen: Achtung Autofahrer: Neue Baustelle in der Hepsisauer Ortsmitte

Weilheim im Kreis Esslingen Achtung Autofahrer: Neue Baustelle in der Hepsisauer Ortsmitte

Vom 15. September bis 2. Oktober wird im Teilort von Weilheim (Kreis Esslingen) eine Stützmauer entlang der Landesstraße 1212 saniert. Diese ist deshalb halbseitige gesperrt.
Von Elke Hauptmann
Prävention im Kreis Esslingen: Organisation warnt: Mehr Menschen sterben durch Suizid – die meisten sind Männer

Prävention im Kreis Esslingen Organisation warnt: Mehr Menschen sterben durch Suizid – die meisten sind Männer

Die Zahl der Suizide steigt, auch im Kreis Esslingen – vor allem Männer sind betroffen. Der Arbeitskreis Nürtingen-Kirchheim macht darauf aufmerksam, dass es Hilfe gibt.
Von Melanie Csernak
Stoppelcross in Lichtenwald: Heiße Reifen auf staubiger Piste

Stoppelcross in Lichtenwald Heiße Reifen auf staubiger Piste

Wenn das Feld abgeerntet ist, kommen die Crosser: Am Wochenende wird es in Lichtenwald wieder laut, dann steigt das 14. Schurwälder Stoppelcross.
Von Peter Stotz
Brand in Plochingen: In Plochingen brennen ein Auto und eine Papiertonne – war es Brandstiftung?

Brand in Plochingen In Plochingen brennen ein Auto und eine Papiertonne – war es Brandstiftung?

Am späten Montagabend stehen in Plochingen (Kreis Esslingen) ein Auto und eine Papiertonne in Flammen. Verletzt wurde niemand. Die Polizei geht einem Verdacht nach.
Von Elke Hauptmann
Biergärten auf den Fildern: Die Ochsenbäckle sind der Bestseller

Biergärten auf den Fildern Die Ochsenbäckle sind der Bestseller

Das Restaurant Hasenheim ist seit fast 40 Jahren in Familienhand. Das Lokal kann mit einem großen Biergarten punkten, die Gäste locker aber auch die schwäbischen Spezialitäten.
Von Caroline Holowiecki
Verkehr in Ostfildern: Fünf Monate Bauzeit: Endlich freie Fahrt in der Kaiserstraße in Ostfildern

Verkehr in Ostfildern Fünf Monate Bauzeit: Endlich freie Fahrt in der Kaiserstraße in Ostfildern

Nach fünfmonatiger Bauzeit und Umleitungen über Nebenstraßen gibt es in Ostfildern (Kreis Esslingen) eine Baustelle weniger. Warum dauerte es so lang?
Von Elisabeth Maier
50 Jahre Filderstadt: Vorbereitung auf ein Mega-Wochenende

50 Jahre Filderstadt Vorbereitung auf ein Mega-Wochenende

Vom 12. bis zum 14. September begeht Filderstadt seinen 50. Geburtstag mit einer großen Sause, zusätzlich findet der hochkarätige Women’s Cycling Grand Prix statt.
Von Caroline Holowiecki
Treffen der Oldtimer-Flugzeuge: Legenden der Lüfte kehren auf die Kirchheimer Hahnweide zurück

Treffen der Oldtimer-Flugzeuge Legenden der Lüfte kehren auf die Kirchheimer Hahnweide zurück

Action am Boden und in der Luft: Rund 380 historische Flugzeuge aus ganz Europa werden am Wochenende zum Oldtimer-Fliegertreffen in Kirchheim (Kreis Esslingen) erwartet.
Von Elke Hauptmann
Weitere Artikel zu Biergarten Spielplatz Burger Gastronomie
 