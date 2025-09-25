Ein verlorener Verkaufsstand hat in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag für eine Vollsperrung der B27 in Bietigheim-Bissingen gesorgt. Wie es dazu kam.
25.09.2025 - 11:38 Uhr
Eine verlorene Ladung hat in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag für eine Vollsperrung der B27 in Bietigheim-Bissingen (Kreis Ludwigsburg) gesorgt. Wie die Polizei berichtet, war ein 49-jähriger Lkw-Fahrer am Mittwoch gegen 22.10 Uhr auf der B27 in Bietigheim-Bissingen in Fahrtrichtung Ludwigsburg unterwegs, als er aufgrund von stockendem Verkehr abrupt abbremste.