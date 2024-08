Für einige ist es ein regelrechter Sport, so wenig Steuern bezahlen zu müssen, wie nur möglich. Gehen sie dabei zu weit, kommt die Steuerfahndung ins Spiel. Die war im vergangenen Jahr erfolgreich.

21.08.2024

Die Steuerfahnder in Baden-Württemberg haben im vergangenen Jahr deutlich mehr nicht gezahlte Steuern aufgedeckt als noch im Vorjahr. Im Jahr 2023 kamen die Ermittler zu wenig gezahlten Steuern in Höhe von rund 322 Millionen Euro auf die Spur, gut 65 Millionen Euro mehr als 2022. Das geht aus der in Stuttgart vorgestellten Bilanz der Steuerverwaltung hervor.