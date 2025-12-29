Bilanz der Landesregierung Was hat Grün-Schwarz dem Land gebracht?
Die Legislaturperiode neigt sich dem Ende zu: Was hat die grün-schwarze Landesregierung im Land verändert?
Wenn die grün-schwarze Landesregierung eines bis zur Perfektion beherrschte, dann war es geräuscharm zu regieren. Was hat die grün-schwarze Koalition mit dieser Art des Regierens erreicht? Ein Blick auf wichtige Politikfelder.