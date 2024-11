Christian Lindner hat den Bruch der Ampel betrieben. Doch Olaf Scholz hat seinen größten Fehler schon viel früher gemacht. Das Land hat jetzt Anspruch, auf eine zügige, aber geordnete Neuwahl, kommentiert unser Hauptstadtkorrespondent Tobias Peter.

Tobias Peter 10.11.2024 - 17:06 Uhr

In den USA ist der Populist und Egomane Donald Trump wiedergewählt. Es wäre eine drastische Untertreibung zu sagen, dass in der internationalen Politik nun alles doppelt so schwierig wird. Europa muss eigenständiger werden. Gerade jetzt ist die Ampel im kleinlichen Haushaltsstreit zerbrochen. In dieser Hinsicht wird das Regierungsbündnis als gescheitert vor der Geschichte dastehen.