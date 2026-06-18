Bilanz des Maientags Göppingen: Nur wenige Störfaktoren beim Maientag

Am Tag nach dem Festmarathon gab es fast nur lachende Gesichter. Oberbürgermeister Alex Maier sagte über seine Verfassung: „Müde, aber glücklich.“ Das Festwochenende habe ihn begeistert. Angefangen beim Umzug mit 3000 Beteiligten, der bei perfektem Wetter bunt und vielfältig war, sogar einige neue Gruppen und Motive aufbot und nach seinem Eindruck noch einmal mehr Menschen an den Straßenrand lockte als in den vergangenen Jahren. „Da gab es sehr viel Lob - beispielsweise aus den Delegationen der Partnerstädte“, erzählt der Rathauschef. Auch alle anderen Veranstaltungen rund um den „Göppinger Nationalfeiertag“ seien mit viel Herzblut und unglaublichem ehrenamtlichem Einsatz perfekt gestaltet gewesen. Er freue sich, dass es, bis auf wenige Ausnahmen, auch auf dem Rummelplatz friedlich blieb.

Polizei musste nur vereinzelt einschreiten Während der vier Veranstaltungstage musste die Polizei nur vereinzelt einschreiten, berichtet das Präsidium Ulm. Insgesamt 19 Einsätze verzeichneten die Beamten. Das war in etwa im Rahmen der Vorjahre (13, beziehungsweise 20 Einsätze). In sieben Fällen mussten die Polizisten wegen Körperverletzungsdelikten eingreifen. Bei sechs Rangeleien trennten die Beamten Streithähne, die ihren Konflikt körperlich austrugen. In einem Fall kam es hinter dem Festzelt zu einem Bierkrugwurf, bei dem mehrere Personen von einem Unbekannten verletzt wurden. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Viermal war die Polizei wegen Verstößen gegen Drogengesetze gefragt. Einem Festbesucher wurde der Geldbeutel gestohlen. Angesichts der vielen tausend Besucher der Veranstaltung erkennt die Polizei keine auffällige Häufung. Vielmehr sieht sie darin eher eine Bestätigung des Sicherheitskonzepts für den Maientag.

Weniger Behandlungen wegen exzessiven Alkoholkonsums

Für das Deutsche Rote Kreuz, dessen Sanitätsdienst allein auf dem Rummelplatz 750 Helferstunden leistete, bestätigte Bereitschaftsleiter Jan Schachtschneider den Trend, dass weniger Festbesucher wegen exzessiven Alkoholkonsums behandelt werden mussten. Eher hätten Menschen wegen Kreislaufproblemen Hilfe benötigt – sei es im Festzelt, auf dem Rummel oder beim Umzug. Einige Einsätze betrafen Verletzungen nach Prügeleien. Es habe aber weniger als ein Dutzend Fälle gegeben, in denen Patienten in die Klinik gefahren werden mussten, schätzt der Bereitschaftsleiter.​

Mark Roschmann, der Generalpächter des Vergnügungsparks an der EWS-Arena berichtete, die Schaustellerkollegen seien samt und sonders zufrieden. „Es war alles positiv und es hat nach meiner Information null Zwischenfälle gegeben“, sagt Roschmann. Der Freitagabend sei zwar verregnet und für die Fahrgeschäftbetreiber ein Ausfall gewesen, dafür seien die übrigen Tage „bombig“ gewesen. Es sei wieder gelungen, echte Glanzlichter der Branche nach Göppingen auf den Rummel zu locken, und das hätten die Menschen mit großem Zuspruch honoriert. Roschmann findet: „Beim Göppinger Maientag passt einfach das Gesamtkonstrukt:“ historische Elemente, Tradition und Vergnügen.„Das stärkt auch den Zusammenhalt.“ Und das Feuerwerk als letzter Knalleffekt kam nach der Drohnenshow im vergangenen Jahr wieder voll an. „Die Göppinger wollen ein Feuerwerk.“

Festwirt mit dem Bierzelt-Publikum zufrieden

Festwirt Karl Maier, Chef von Göckelesmaier, sagte, er sei sehr zufrieden und „im Reinen mit dem Maientag“. Es hänge immer viel vom Samstagabend ab, und der sei diesmal sehr gut gelaufen. Erfreulich für ihn als Festwirt sei neben dem gut gefüllten Zelt zum Blasmusikfestival am Donnerstag auch der Sonntagabend gewesen, als das Fußballspiel der deutschen Mannschaft bei der WM übertragen wurde. „Das Zelt war voll, fast alle trugen Trikots“, freut sich Maier. Überhaupt sei er mit dem Bierzelt-Publikum sehr zufrieden. „Das war das Göppinger Bürgertum. Es gab gute Begegnungen. Es hat Spaß gemacht.“

Unsere Empfehlung für Sie Public Viewing in Göppingen Auch zu später Stunde können Fußballfans gemeinsam schauen An diesem Donnerstag beginnt die Fußball-WM. Polizei und Anbieter von Public Viewing in Göppingen sind auf das Großereignis vorbereitet.

Völlig ohne Pannen lässt sich so ein so großes und komplexes Fest nicht organisieren, glaubt OB Maier. Kleinere Probleme gab es: Die Ballons beim Weitflugwettbewerb hoben, zum Leidwesen der Kinder, teilweise nicht richtig ab. Und es gab Irritationen über die Vesperkärtchen für die am Umzug beteiligten Vereine, sagt Alex Maier. „Da finden wir für das nächste Jahr eine Lösung.“​

Maientag ist kein Sparobjekt

Aufwand

Das Göppinger Stadtoberhaupt Alex Maier räumt ein, dass der Maientag einen enormen Aufwand für die Stadt bedeutet und dass angesichts leerer Stadtkassen auch streng auf Kosteneffizienz geachtet werden müsse. Es sei sehr schwer, das Budget einzuhalten.​

Bedeutung

„Es wird aber keine Einschnitte geben“, versprach er für das kommende Jahr. Dieses eine Fest habe eine so hohe Bedeutung für den Zusammenhalt der Stadtgesellschaft: „Das lässt sich nicht mit Geld aufwiegen.“