Fest geht zu Ende Ging das Stuttgarter Weindorf diesmal zu lange? – So sehen es die Wirte

Die diesjährige Veranstaltung im Herzen der Landeshauptstadt war und ist anlässlich des 140-Jahr-Jubiläums von Pro Stuttgart extra lang. Foto: Lichtgut

Das 49. Stuttgarter Weindorf neigt sich dem Ende zu. Die Veranstalter sind zufrieden – ein Aber mussten sie allerdings trotzdem aussprechen.

17 Tage, rund 30 Wirtinnen und Wirte – davon vier ganz neu dabei –, die zusammengenommen mehr als 120 einzelne Laubenabschnitte mit ihrem Wein- und Speisenangebot bespielen: Das Weindorf neigt sich dem Ende zu. An diesem Samstag, 6. September, werden bis in den Abend hinein die letzten Viertele ausgeschenkt. Das Team des veranstaltenden Vereins Pro Stuttgart hofft angesichts ordentlicher Wetteraussichten auf einen gelungenen Ausklang, zeigte sich aber bereits am Freitagvormittag summa summarum zufrieden mit dem 49. Stuttgarter Weindorf. „Für uns als Veranstalter war es ein Erfolg“, resümierte der Geschäftsführer Dominik Schwab.

 

Die diesjährige Veranstaltung im Herzen der Landeshauptstadt war und ist anlässlich des 140-Jahr-Jubiläums von Pro Stuttgart extra lang, zweieinhalb Wochen durfte und darf heuer ausgeschenkt und gefeiert werden, und in Gesprächen mit den Wirtinnen und Wirten habe sich gezeigt, dass die Entscheidung richtig gewesen sei. Auf diese Weise sei man zum einen etwas unabhängiger vom – in diesem Jahr durchwachsenen – Wetter gewesen, und zum anderen hätten sich die Fixkosten besser verteilt, erklärte das Vorstandsmitglied Jens Zimmermann. Alles in allem werde das wirtschaftliche Risiko dadurch minimiert. Gleichwohl sei vor dem Start der Veranstaltung nicht jeder Laubenbetreiber ein Fan des verlängerten Zeitraums gewesen. „Es gibt Wirte, die sagen, es ist zu lang“, sagte Andreas Zaiß bei der Vorstellung der Bilanz. Er ist nicht nur Vorstandmitglied bei Pro Stuttgart, sondern auch Weindorf-Wirt und betonte: „Es war ein demokratischer Beschluss.“

Wieviele Menschen bis Samstagabend das Weindorf tatsächlich besucht haben werden, lässt sich laut Dominik Schwab nicht ermitteln, allein schon durch die vielen Zugänge. Auch in diesem Jahr habe man wieder mit der Zahl eine Million Besucherinnen und Besucher geplant, und „ich denke schon, dass das Weindorf wieder auf seine Zahl kommen wird“, sagte Andreas Zaiß. Grundsätzlich habe man eine Verjüngung des Publikums festgestellt, gerade in den frühen Abendstunden hätten mehr junge Leute das Weindorf aufgesucht; ein Umstand, den Pro Stuttgart durchaus forciert habe. „Den Weindorf-Gast von morgen gewinnen“ nennt Dominik Schwab das.

Den Weindorf-Gast von morgen gewinnen

Was er betonte: Trotz der vielen Menschen, die schließlich kamen und kommen, um Alkohol zu trinken, habe es bis Freitagfrüh keine nennenswerten Zwischenfälle gegeben. „Sowohl Polizei als auch Sanitätsdienst haben bestätigt, dass das Weindorf eine der friedlichsten Veranstaltungen in Stuttgart ist.“ Sven Hahn, ebenfalls aus dem Vereinsvorstand, hierzu: „Das ist keine Selbstverständlichkeit.“

Grundsätzlich habe man eine Verjüngung des Publikums festgestellt, gerade in den frühen Abendstunden hätten mehr junge Leute das Weindorf aufgesucht. Foto: Lichtgut

Das Thema Preise ist ein altes

Ein Aber mussten die Veranstalter allerdings trotzdem aussprechen. „Wir merken den Konsumrückgang auch auf dem Weindorf“, sagte Dominik Schwab. Besucherströme und Umsätze hätten sich über die gesamte Laufzeit des Events stärker verteilt und bei den Wirtinnen und Wirten im Vergleich zu den Vor-Corona-Jahren auf einem etwas niedrigeren Niveau gelegen. An zu hohen Preisen, die zuletzt mitunter kritisiert worden waren, habe die Zurückhaltung indes nicht gelegen, wie das Pro-Stuttgart-Team einhellig betonte. „Das Thema Preise ist ein altes“, sagte Andreas Zaiß, schon in den 80er Jahren habe es Beschwerden gegeben. Ja, es gebe Leute, die preisbewusst einkauften und konsumierten, aber „die Wirte können nicht alles abfedern“, erklärte er. Auch die Betriebe seien mit Preissteigerungen konfrontiert und müssten sie teils auch weitergeben. „Es ist wichtig zu sagen, dass auf dem Weindorf für jeden Geldbeutel etwas dabei ist“, stellte Dominik Schwab klar. Und Sven Hahn schob nach: „Wir dürfen keine Vorgaben zu den Preisen machen. Die Preisgestaltung liegt in der Verantwortung der Betreiber.“

Nach dem Weindorf ist vor dem Weindorf, und die Jubiläumsausgabe wirft bereits ihre Schatten voraus. Auch das 50. Fest wird nochmals über drei Wochenenden hinweg stattfinden. „Wir werden auf jeden Fall den Geburtstag gebührend feiern“, kündigte Dominik Schwab an. Einzelheiten, etwa zum Programm, könne er noch nicht nennen, nur so viel: Das Weindorf werde sein grafisches Erscheinungsbild verändern.

