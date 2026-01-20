Bildung in Stuttgart „Riesen-Angebot“ – Weshalb sich Eltern für Privatschulen entscheiden
Privatschulen erfreuen sich in Stuttgart großer Beliebtheit. Warum ist das so? Wie lässt sich diese Entwicklung erklären? Drei Eltern erzählen.
Wenn es um den Bildungsweg des eigenen Kindes geht, fällt die Wahl in deutschen Großstädten immer häufiger auf eine Privatschule. Das gilt auch für Stuttgart: Im Schuljahr 2023/24 besuchten hier knapp 11 000 Schülerinnen und Schüler eine allgemeinbildende Einrichtung in nicht-öffentlicher Trägerschaft – rund 1000 mehr als zehn Jahre zuvor.