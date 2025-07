Die Auseinandersetzungen über mögliche weitere Schulreformen am neunjährigen Gymnasium und an Realschulen in Baden-Württemberg geht in die nächste Runde. Jetzt gibt es Knatsch in der Elternschaft. Die Initiatoren von zwei Volksanträgen üben Kritik am Landeselternbeirat. Sie setzen sich per Volksantrag für eine Verbesserung des von der grün-schwarzen Koalition beschlossenen G9-Modells zugunsten der älteren Schüler auf der einen sowie für eine verbindliche Grundschulempfehlung auch für die Realschulen auf der anderen Seite ein.