Bindungsstile Wie man Bindungsangst erkennen und überwinden kann
Manche Menschen haben Angst davor, sich zu binden. Psychologe Wolfgang Krüger erklärt, wie mit dieser Angst umgehen und sie bekämpfen kann.
Manche Menschen haben Angst davor, sich zu binden. Psychologe Wolfgang Krüger erklärt, wie mit dieser Angst umgehen und sie bekämpfen kann.
Menschen, die unter Bindungsangst leiden, haben Angst vor Nähe und dem Verlust ihrer Freiheit. Der Ursprung liegt meist in der Kindheit. Wie man erkennen kann, ob man an Bindungsangst leidet, ob Bindungsstile veränderbar sind und wie man damit umgehen kann, wenn der Partner ein Vermeider ist, erklärt Psychologe Wolfgang Krüger.