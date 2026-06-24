Bindungsstile: Wie man Bindungsangst erkennen und überwinden kann

Menschen, die unter Bindungsangst leiden, haben Angst vor Nähe und dem Verlust ihrer Freiheit. Der Ursprung liegt meist in der Kindheit. Wie man erkennen kann, ob man an Bindungsangst leidet, ob Bindungsstile veränderbar sind und wie man damit umgehen kann, wenn der Partner ein Vermeider ist, erklärt Psychologe Wolfgang Krüger.

Herr Krüger, wieso gehen Menschen Bindungen ein?

Wolfgang Krüger: Wir haben im Leben zwei große Ängste, die eine ist die Angst vor Einsamkeit, die andere vor Unsicherheit. In den meisten Fällen sind wir im Leben glücklicher, wenn wir in einer festen Partnerschaft sind und die Sehnsucht nach der großen Liebe ist bei den meisten Menschen stark ausgeprägt.

Dennoch legen viele Menschen Wert auf Autonomie und Freiheit. Wie gelingt dieser Spagat?

Einerseits wollen viele Menschen selbstbestimmt leben, andererseits suchen wir eine Liebesbeziehung und sind uns dessen bewusst, dass wir hierfür ein Stück Autonomie abgeben müssen. Menschen mit einer sicheren Bindung finden eine Balance. Menschen mit Bindungsangst hingegen überfällt eine Panik, wenn sie Nähe erfahren. Sie sind dann ein Gefangener ihrer eigenen Gefühle und sehen sich gezwungen, die Beziehung beenden.

Ist bei Menschen mit Bindungsangst, sogenannten Vermeidern, der Wunsch nach Nähe und Bindung weniger stark ausgeprägt?

Das kann man so nicht sagen. Auch Menschen mit Bindungsängsten haben starke Wünsche nach einer Partnerschaft. Meiner Erfahrung nach sind sie sogar noch romantischer. Sie träumen von einem idealen Partner. Wenn sie realistischer und bodenständiger wären, wäre es einfacher für sie, einen passenden Partner zu finden. Menschen mit Bindungsangst sind häufig sehr anspruchsvoll und finden oft niemanden, der sie begeistert. Wenn Sie dann mal jemanden finden, der ihr Interesse weckt, stürzen sie sich voll und ganz hinein. Doch dann kommen wieder die Bindungsängste hoch. Einen Tag glauben sie, mit der schönsten Frau der Welt zusammen zu sein, am nächsten ist sie zu dick, ihre Nase zu groß und sie redet zu viel. Es ist, als ob ein Schalter umgelegt werden würde.

Ist es also so, dass Vermeider oft sich selbst sabotieren und den anderen schlechtreden?

Das kann man so sagen. Das Spannende ist aber: Wenn der andere sich zurückzieht, hat der Vermeider wieder Interesse. Denn dann geht seine Angst weg.

Psychologe Wolfgang Krüger Foto: privat

Angst wovor?

Es ist eigentlich die Angst vor Nähe. Deswegen verlieben sich vor allem Frauen mit Bindungsangst in nicht verfügbare Männer, die zum Beispiel verheiratet sind, weit weg leben oder selbst sehr unabhängigkeitsliebend sind. Vermeider können sich verlieben, wenn die Nähe nicht da ist.

Es scheint paradox, dass Menschen mit Bindungsangst, die viel Freiraum brauchen und Menschen mit Verlustangst, die viel Nähe brauchen, sich häufig gegenseitig anziehen. Woran liegt das?

Beide Beziehungsmuster laufen darauf hinaus, dass keine zu enge Bindung stattfindet. Die Gemeinsamkeit ist die Angst. Der eine hat Angst vor Nähe, der andere vor Verlust. In so einer Beziehung wird zumindest eine Person unglücklich, weil sie nicht die Nähe bekommt, die sie will. Wenn eine Beziehung stattfindet, dann muss eine gemeinsame Basis vorhanden sein.

Woran erkennt man das Bindungsverhalten einer anderen Person?

Wir erkennen das Bindungsverhalten einer anderen Person sehr schnell, eigentlich beim ersten Treffen. Es liegt in der Ausstrahlung, in den Verhaltensweisen. Ich habe oft Frauen in der Therapie, die von sich selbst sagen, dass sie sich eine intensive Bindung wünschen, aber nur Männer treffen, die vergeben sind oder weit weg wohnen. Ich glaube diesen Frauen, dass sie einen tiefen Wunsch nach Nähe haben, aber sie setzen das so um, dass beide Elemente ihren Platz haben: einerseits die Bindung, andererseits die Freiheit. Am dramatischsten ist diese Bindungsangst bei Frauen Mitte 30, die einen Wunsch nach Ehe und Kindern haben, aber immer, wenn ein Mann Interesse zeigt, ihr eigenes Interesse verlieren.

Wie entstehen Bindungsmuster?

Sie haben ihren Ursprung immer in der Kindheit. Menschen mit Verlustangst hatten meist eine Kindheit, die verunsichernd war und in der viel Vernachlässigung stattgefunden hat, weil die Eltern selten da oder emotional abweisend waren. Dann gibt es aber auch jene, bei denen ein Elternteil, häufig die Mutter, Grenzen überschritten hat, ständig ins Zimmer kam und das Kind eingeengt hat. Wenn die Eltern eine unglückliche Ehe hatten, hat die Mutter oft die fehlende Nähe bei dem Kind gesucht. Dann gibt es noch die sogenannte Parentifizierung. Hiervon spricht man, wenn Eltern wenig Verantwortung übernommen haben, etwa durch eine Suchterkrankung, und die Kinder dann die Rolle der Eltern oder des Versorgers übernehmen mussten. Diese Kinder mussten sehr früh Verantwortung übernehmen und verbinden auch in ihrem späteren Leben Nähe häufig mit Verpflichtung. Und dann ist da noch die vierte Gruppe: Kinder, die von klein auf mit einer hohen Erwartungshaltung aufgewachsen sind. Auf diese Kinder wurde viel Druck ausgeübt, bestimmte Leistungen oder Noten zu erreichen oder das elterliche Geschäft fortzuführen.

Kann man seinen Bindungsstil ändern und wenn ja, wie?

Ja, der Bindungsstil kann immer verändert werden. Einerseits, indem man selbst über die Kindheit nachdenkt, diese reflektiert und sich fragt: Woran liegt meine Bindungsangst, was hat das für einen Ursprung? Hier kann auch eine Therapie hilfreich sein.

Haben Sie ein Beispiel aus ihrer Therapie?

Ich erinnere mich an eine junge Frau, die mir erzählte, dass sie als Kind immer Zöpfe machen musste und ihre Mutter sie dazu zwang, ihre selbstgenähten Klamotten zu tragen. Im Rucksack hatte sie immer heimlich Wechselklamotten dabei, hat sich auf dem Schulklo umgezogen und ihre Haare geöffnet. Dadurch hatte sie innerlich den Glaubenssatz, dass Freiheit und Glück nur im Heimlichen gelebt werden könne und hatte unterbewusst Angst davor, von einem Mann kontrolliert oder eingeengt zu werden.

Wenn man die Vermutung hat, mit einem Vermeider zusammen zu sein – wie kann man als Partner damit umgehen?

Indem Sie dem Betroffenen Zeit lassen. Je langsamer die Annäherung passiert, umso eher können Sie Bindungsängste reduzieren. Der Fokus sollte weg vom Partner gehen. Machen Sie weniger Komplimente, achten Sie mehr auf sich selbst, gehen Sie Ihren Hobbys nach und unternehmen etwas mit Freunden. Dann kommt auch beim Vermeider wieder der Wunsch nach Nähe auf und er wird sich wieder annähern.

Was sollte man auf keinen Fall tun?

Den Partner einengen und überfordernd sein. Man sollte sich ruhig etwas zurückziehen.

Der Vermeider braucht also viel Distanz und Freiraum?

Ja, er braucht Distanz und das Gefühl, diesen Prozess der Nähe kontrollieren zu können.

Wenn jemand mit einem ängstlichen Bindungsstil an seinen Verhaltensmustern arbeitet, kann es sein, dass der Partner dann auch weniger vermeidend agiert? Besteht hier eine Dynamik?

Ja, absolut. Hinter jeder Beziehung steckt eine gewisse Dynamik. Eine Partnerschaft ist wie ein System. In dem Moment, in dem ein Partner sich verändert, verändert sich die ganze Partnerschaft. Das wissen wir aus der Forschung seit etwa 20 Jahren. Viele machen den Fehler, dass sie den anderen verändern wollen. Wenn beispielsweise bei einem Menschen der Wunsch nach mehr Nähe besteht, dann sollte man eben nicht den Partner dazu zwingen oder fordern, mehr Nähe zu bekommen, sondern man sollte sich eher auf sich selbst konzentrieren, mehr allein oder mit Freunden machen und infolgedessen entsteht beim anderen dann häufig von allein der Wunsch nach mehr Nähe.

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Werden Bindungsmuster, wenn man sie selbst nicht aufarbeitet, an die eigenen Kinder weitergegeben?

Das eigene Bindungsverhalten wird immer emotional weitertransportiert. Wobei ich davon überzeugt bin, dass das kein genetischer Prozess ist, sondern es sind die Auswirkungen unserer Beziehung zu den Kindern. Durch die Art und Weise, wie wir mit unseren Kindern umgehen, übertragen wir bestimmte Überzeugungen und bestimmte Ängste auf sie.

Gibt es auch Menschen, die tatsächlich kein oder kaum Bedürfnis nach Nähe haben oder versteckt sich dahinter immer eine Bindungsangst?

Es gibt Menschen, die in ihrem Leben kaum einen Wunsch nach Liebe haben, kein Bedürfnis nach Sexualität und wenig oder kaum Freundschaften. Das ist erst mal zu akzeptieren. Es gibt sicherlich unterschiedliche Arten zu leben und glücklich zu werden. Solche Menschen gibt es. Ich bin aber davon überzeugt, dass das in den meisten Fällen nicht so ist und dass hier häufig tragische Geschichten dahinterstecken.

Sind es häufiger Männer oder Frauen, die an Bindungsangst leiden?

Bis vor 30 Jahren waren es eher Männer, die bindungsängstlich waren und nicht heiraten wollten und die Frauen hatten eine große Sehnsucht nach Ehe und Kindern. Mittlerweile ist es ausgeglichen. Bindungsangst wird von vielen Elementen beeinflusst. Früher sind Frauen Bindungen eingegangen, weil es für sie finanziell und gesellschaftlich schwierig war, allein zu leben oder weil sie Kinder wollten. Heute ist es für Frauen einfacher, als Single zu leben.

Was können Menschen mit Bindungsangst noch tun, außer ihre Kindheit aufzuarbeiten?

Neben der Kindheit müssen wir auch an der Gegenwart arbeiten. Bindungsängstler haben drei Probleme. Das erste ist ihre Unsicherheit. Sie sollten daran arbeiten, sich ihre eigenen Stärken bewusst zu machen, um selbstsicherer zu werden. Das andere ist ihre mangelnde soziale Eigenständigkeit. Sie neigen dazu, sich in Beziehungen aufzugeben, zu anhänglich zu sein und zu wenig allein zu unternehmen. Und das dritte ist die mangelnde Konfliktfähigkeit. Sie haben in der Kindheit nicht gelernt, Nein zu sagen und für sich einzustehen. Wenn man zu angepasst ist, hat man berechtigte Ängste, in der Partnerschaft unterzugehen. Arbeitet man an diesen drei Dingen, reduzieren sich auch die Bindungsängste. Das Erfolgsrezept lautet: eigenständiger werden, selbstbewusster werden, mehr den eigenen Hobbys nachgehen und lernen, Nein zu sagen. Wenn die Stärke wächst, sinkt die Abhängigkeit.