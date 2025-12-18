Was im Juni angekündigt wurde, steht kurz vor der Vollendung. In einigen Wochen wird Biontech 100 Prozent am einstigen Konkurrenten aus Tübingen halten.
18.12.2025 - 11:10 Uhr
Nach Ablauf einer weiteren Frist soll die Übernahme des Biotechnologieunternehmens Curevac durch Biontech im Januar komplett abgeschlossen werden. Zum Ende einer Nachangebotsfrist an diesem Donnerstag waren 86,75 Prozent der Curevac-Anteile in Biontech-Papiere getauscht, wie Biontech in Mainz mitteilte. Bei den restlichen Curevac-Anteilen erfolge dieser Schritt nun im Laufe des Januars 2026.