Beim dritten Stuttgarter Bitch-Fest erkundete Jennifer Reaves gemeinsam mit ihren Gästen weibliche Lebenswelten.
28.06.2026 - 09:36 Uhr
Heute ist die Vulva aus Fondant. In einem Konferenzraum der Stuttgarter Staatsgalerie rollen rund 30 Menschen bunte Zuckermasse vor sich aus. Mit Holzstäbchen modellieren sie daraus sorgfältig Schamlippen, Scheidenvorhof und Klitoris. Das Ergebnis: individuelle, farbenfrohe Vulven, die als Dekoration auf den Cupcakes landen, die alle Teilnehmenden vor sich haben.