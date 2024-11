Der ehemalige und kommende US-Präsident Trump war Favorit der Mehrheit der Krypto-Community. Sein Sieg sorgt für Schwung. Am Markt habe sich inzwischen eine Eigendynamik entfaltet, heißt es.

Michael Bosch dpa/ 11.11.2024 - 10:20 Uhr

Anleger, die in Bitcoin (BTC) investiert haben, können ihr Glück zur Zeit kaum fassen: Nach dem Sprung über die Marke von 80.000 US-Dollar am Wochenende hat der Bitcoin seinen Rekordlauf zu Wochenbeginn fortgesetzt. Auf der Plattform Bitstamp kletterte die älteste und bekannteste Kryptowährung am Montagmorgen auf fast 81.900 Dollar. Seit dem Jahrestief bei 38.500 Dollar im Januar hat sich ihr Wert mehr als verdoppelt.