Die Rabattschlacht am Black Friday lockt mit scheinbar unschlagbaren Angeboten – doch hinter vielen Schnäppchen steckt mehr Schein als Sein.

Lukas Böhl 29.11.2024 - 08:26 Uhr

Black Friday ist das Shopping-Highlight des Jahres. Händler überbieten sich mit Rabatten und Sonderangeboten, die auf den ersten Blick unschlagbar wirken. Doch viele dieser vermeintlichen Schnäppchen sind nicht so günstig, wie sie erscheinen. Wer genauer hinschaut, erkennt, dass Rabatte oft auf psychologischen Tricks und inszenierten Preisnachlässen beruhen, die Käufer in die Irre führen können. Zudem lauern an diesem Tag zusätzliche Gefahren wie Fakeshops und manipulierte Online-Shops.