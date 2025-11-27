Viele Online-Rabatte am Black Friday sind trügerisch. Was Verbraucherschützer raten – und wie sich falsche Schnäppchen enttarnen lassen.
27.11.2025 - 09:58 Uhr
Das Wort „Rabatt“ schlägt Kunden derzeit von fast jedem Online-Shop entgegen. Black Friday oder gleich eine ganze Black Week – viele Händler locken mit Sonderangeboten. Verbraucherschützer mahnen jedoch zur Vorsicht. „Es kommt vor, dass Preise einen Monat im Voraus heraufgesetzt werden, um am Black Friday oder Cyber Monday einen großen Rabatt zu bewerben“, sagt eine Pressesprecherin des Europäischen Verbraucherzentrums Deutschland (EVZ).