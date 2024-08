Naturdenkmal in Blaubeuren

Rund um den Blautopf finden seit Ende August Sanierungsarbeiten statt. Erfahren Sie hier, wie lange diese dauern werden.

Redaktion 26.08.2024 - 08:10 Uhr

Der Blautopf in Blaubeuren, eines der bekanntesten Naturdenkmäler Deutschlands, wird von August 2024 bis Dezember 2028 umfassend saniert. Während dieser Zeit wird das gesamte Areal für Besucher gesperrt sein. Die Sanierung, die insgesamt vier Jahre in Anspruch nehmen wird, ist notwendig, um das beliebte Ausflugsziel zu modernisieren und für die Zukunft zu erhalten. Doch was bedeutet das konkret für die vielen Besucher, die jedes Jahr den Blautopf besichtigen wollen?