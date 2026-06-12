Blei im Trinkwasser in Stuttgart: Das Gift, das aus dem Wasserhahn kommt

Das Haar ist schütter. Durch die verbliebenen Strähnen sieht man die Kopfhaut durchscheinen. Die Frau, die noch keine 50 Jahre alt ist, fährt sich mit den Händen über den Kopf. Es liegt mehr Resignation denn Verzweiflung in dieser Geste. „Ich bin vor gut einem Jahr wieder bei meiner Mutter eingezogen, weil mein Vater damals gestorben ist und ich sie unterstützen wollte. Damals begann der Haarausfall“, sagt die Frau, die nicht namentlich genannt werden möchte.

Sie glaubt, den Grund für den Haarausfall zu kennen: Ihrer Meinung nach rührt er von dem Blei, das sich im Leitungswasser des Wohnblocks aus dem Jahr 1950/51 in Stuttgart-Rot, in dem ihre Mutter lebt, befindet – wie auch in dem danebenliegenden.

Eine „signifikante Überschreitung“ des Grenzwertes von Blei

Dass es dort tatsächlich Blei, ein hochgiftiges Schwermetall, im Leitungswasser gibt, ist bewiesen, dass der Haarausfall von diesem kommt, indes nicht. Erste Bluttests hat die Frau gerade erst beim Hautarzt machen lassen, die Ergebnisse stehen noch aus. Für die Frau liegt der Zusammenhang vermeintlich nahe. Denn auch viele andere Mieter klagen über Haarausfall, Juckreiz und trockene Haut. Eine Umweltmedizinerin aus der Region, die namentlich nicht genannt werden möchte, sagt indes, dass „beim Duschen und Händewaschen eher keine relevanten Mengen aufgenommen werden“.

Doch beginnen wir am Anfang: Am 14. Februar 2024 wurde im Rotweg durch die Stuttgarter Wohnungs- und Städtebaugesellschaft (SWSG), der die beiden Wohnblöcke mit 86 Wohneinheiten gehören, eine chemische Zufallsstichprobe in einer Wohnung durchgeführt - die SWSG hat derzeit rund 20.000 Wohnungen in ihrem Bestand und ist der größte Wohnungsanbieter. „Wir haben nach Erhalt des Ergebnisses unverzüglich die Mieterinnen und Mieter informiert und das zuständige Gesundheitsamt involviert. In der Folge wurden weitere Beprobungen vorgenommen und ein Gutachter beauftragt“, sagt Saskia Stachelski, Pressesprecherin der SWSG. Die Auswertung dieser Analyseergebnisse ergab eine Überschreitung des Grenzwerts für Blei nach Trinkwasserverordnung. Dieser liegt bei 0,01 mg/l und wurde teilweise mit Werten bis zu 0,015 mg/l überschritten. Die Pressesprecherin des Deutschen Mieterbunds, Jutta Hartmann, nennt dies eine „signifikante Überschreitung“.

An die Mieterinnen und Mieter, darunter viele Senioren, aber auch Familien mit Kindern und zumindest eine schwangere Frau, ging durch die SWSG folgende Weisung raus: „Trinkwasser, bei dem der Grenzwert für Blei überschritten wird, darf gemäß Gesundheitsamt keinesfalls für den direkten Verzehr und die Zubereitung von Getränken und Speise insbesondere zur Zubereitung von Säuglings- oder Kindernahrung verwendet werden.“ Das bedeutete für die Mieter über den Großteil der vergangenen gut zwei Jahre, dass sie das Wasser zum Trinken, Speisenzubereiten und Zähneputzen im Supermarkt kaufen und Kiste um Kiste teilweise bis in den fünften Stock hochschleppen mussten – einen Aufzug gibt es nicht. Besonders für die vielen älteren Mieter stellte dies durchaus ein Problem dar.

So auch für die ältere Frau, deren Mann vor einem Jahr gestorben ist und deren Tochter nun bei ihr lebt. Deshalb springt ihr Enkelsohn häufig ein. „Ich bringe meiner Oma

und meiner Mutter teils große Kanister mit Wasser vorbei, die ich bei mir zu Hause abfülle. Das geht sonst ja auch ins Geld“, sagt Danny Daniel Boy.

Einer der beiden betroffenen Wohnblöcke in Stuttgart-Rot Foto: Lichtgut/Ferdinando Iannone

Mit Blei hatte der 26-Jährige bisher nicht viel am Hut. Er kennt freilich Bleistifte, die allerdings längst keine Bleimine mehr haben, er hat gewiss schon mal bleierne Müdigkeit erlebt, und er hat im Chemieunterricht gelernt, dass Blei das Elementsymbol Pb, die Ordnungszahl 82 hat und ein Schwermetall ist.

Ja, und giftig ist es. Auch das weiß er. Wie sich dieses Gift aber auf den Körper auswirken kann, damit beschäftigt man sich als Otto-Normalverbraucher eher nicht. Man trinkt einfach, schließlich ist Wasser Leben. Laut der Umweltmedizinerin verursacht zu viel Blei, wenn es oral aufgenommen wird, „kardiovaskuläre und neurologische Probleme“, also Probleme, die das Herz, das Blutgefäßsystem sowie das Nervensystem betreffen. Besonders gefährdet sind Senioren, Säuglinge und Kinder.

Neue Regelung seit dem 12. Januar 2026

Angst hat dennoch eigentlich niemand vor Blei im Leitungswasser, zumal in Deutschland alles geregelt ist; auch, dass Bleileitungen in Deutschland seit 1973 nicht mehr verbaut werden dürfen. Doch freilich gibt es viele Häuser, die älter sind. Laut Schätzungen des Umweltbundesamts gibt es in Deutschland noch etwa 38.000 Gebäude mit Bleileitungen in der Trinkwasserinstallation. Zusätzlich existieren schätzungsweise rund 15.000 Hausanschlussleitungen aus Blei. Dies entspricht etwa 0,08 % aller Hausanschlüsse und 0,20 Prozent des gesamten Wohnungsbestands. Der süddeutsche Raum, also Bayern und Baden-Württemberg, ist allerdings praktisch bleifrei.

Seit dem 12. Januar 2026 gibt es nun eine neue Regelung: Seit diesem Zeitpunkt sind Bleirohre und bleihaltige Bauteile vollständig verboten. „Vermieter sind verpflichtet, diese auszutauschen oder stillzulegen. Auch die dabei entstehenden Kosten obliegen dabei dem Vermieter“, sagt Jutta Hartmann vom Deutschen Mieterbund. „Etwaige Verstöße sind bußgeldbewehrt. Mieter dürfen eine Überprüfung verlangen und können bei Untätigkeit des Vermieters die zuständige Behörde informieren.“

Laut Hartmann war die SWSG aber auch vor dieser Frist bereits zum Handeln verpflichtet: „Bei der oben genannten Frist handelt es sich lediglich um den Zeitpunkt, bis zu dem die bestehenden Bleileitungen beziehungsweise bleihaltige Bauteile ersetzt oder stillgelegt werden mussten. Bestand jedoch wie hier bereits zuvor eine konkrete Gesundheitsgefährdung durch eine nachgewiesene Grenzwertüberschreitung, war der Vermieter ab Kenntnis davon verpflichtet, diesen Mangel zu beseitigen.“

Erste Maßnahmen hat die SWSG auch zeitnah ergriffen, sie brachten allerdings nicht den gewünschten Erfolg. Laut der SWSG-Sprecherin Stachelski sind in den genannten Gebäuden keine Bleirohre oder bleihaltigen Rohrleitungen verbaut. „Es handelt sich um Mehrschichtverbundrohre, die selbst kein Blei enthalten. Die Ursache der erhöhten Bleiwerte liegt nach derzeitigem Stand in einzelnen metallischen Bauteilen, etwa Armaturen, deren Legierungen Bleianteile enthalten und durch Korrosionsvorgänge in den betroffenen Strängen Blei an das Trinkwasser abgeben.“

Der beauftragte Gutachter habe damals als erste technische Maßnahme die Erneuerung der Leitungen und Komponenten im Kellerbereich empfohlen, da dort ein besonders hoher Anteil dieser Bauteile vorhanden war. Dies wurde in einem ersten Sanierungsschritt dann auch umgesetzt und Ende 2025 abgeschlossen.

Während der Sanierungsarbeiten, sagt Stachelski, wurden die Mieterinnen und Mieter mit Trinkwasser beliefert und ihnen wurde eine kostenfreie Nutzung von Waschmaschinen ermöglicht. „Für einen Zeitraum von etwa zwei Wochen kam es zu Einschränkungen bei der Nutzung der Bäder. Daher wurden Sanitär-Container für Toiletten und Duschen bereitgestellt, die zeitweise – aber nicht durchgängig über den gesamten Zeitraum hinweg – von den Mieterinnen und Mietern genutzt wurden.“ Boys Mutter und Großmutter erinnern sich noch gut daran, wie sie und die Nachbarn im Bademantel zum Duschen in den Innenhof mussten oder nachts durch die Dunkelheit wankten, um die Toilette zu nutzen. Ein Sanitär-Camp mitten in Stuttgart.

Diese Sanitär-Container waren kurzzeitig im Rotweg in Stuttgart-Rot aufgestellt. Foto: privat

Boy hat früher in eben jenem Innenhof gespielt – er war als Kind oft bei seiner Großmutter zu Besuch, die hier seit über 20 Jahren wohnt. Er kennt die gleichförmigen Fassaden der Gebäude, den Geruch nach Essen, der durch die Fenster und Balkone nach draußen dringt. Später war er selbst Mieter in einem der Wohnblöcke, inzwischen aber lebt er in Ludwigsburg. Dennoch ist er so involviert in das Geschehen, dass er beschlossen hat, für eine Lösung des Problems zu kämpfen. Er hat eine organisierte Mietergemeinschaft ins Leben gerufen, deren Sprecher er ist.

Denn auch nach der Sanierung teilte die SWSG in einem Schreiben vom 12. März 2026 den Mietern mit, dass „das bestehende Trinkwasser- und Zubereitungsverbot derzeit nicht aufgehoben werden kann und weiterhin bestehen bleibt“. „Die neuen Werte, die dies naheliegen, hat die SWSG uns aber nie mitgeteilt“, sagt Boy. Für ihn ist das Vertuschung. Auch auf Anfrage unserer Zeitung gibt es von der SWSG darauf keine Antwort. Zu erfahren ist nur, dass „nach Abschluss der Kellerleitungssanierung erneut Trinkwasserproben durch ein Fachlabor genommen wurden. Die Untersuchungen haben gezeigt, dass der Grenzwert für Blei weiterhin überschritten wird“.

Die Mieter haben eine Mietminderung von zehn Prozent

An anderer Stelle hat die SWSG indes eine klare Zahl genannt: Um die Mieterinnen und Mieter für die Einschränkungen bei der Nutzung des Leitungswassers zu entschädigen, hat sie ihnen eine Mietminderung in Höhe von zehn Prozent auf die Gesamtmiete seit dem 1. Juni 2024 eingeräumt. „Das ist viel zu wenig“, sagt Boy. Er spricht damit für die Mieter und Mieterinnen: 31 Parteien haben unterschrieben, dass die Mietminderung zu gering ist, eine zweite Sanierung baldmöglichst stattfinden soll – und den Mieterinnen und Mietern in dieser Zeit bezahlbare Unterkünfte angeboten werden. Ein zweites Sanitär-Camp wollen sie nicht.

Boy, der von Mietminderung, Sanierungen, dem Umgang mit Gesellschaften und der Presse bis dahin so wenig Ahnung hatte wie von Blei, holte sich Ursel Beck ins Boot, um sicher durch das bleibelastete Gewässer zu navigieren. Auch wenn er sich „sehr intensiv in die Thematik eingearbeitet hat“, wie er selbst sagt.

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Ursel Beck ist längst eine gestandene Kämpferin in Mietsachen. Sie ist Mitbegründerin und Aktive der Mieterinitiativen Stuttgart. Sie hat im Namen der Mieterinitiativen einen Brief an die SWSG formuliert. Darin fordert diese von der SWSG einen „vollständigen Austausch der Trinkwasserleitung“ sowie den Mietern mitzuteilen, wie hoch der Bleiwert nach der letzten Wasseruntersuchung war. Darüber hinaus erwartet sie von der SWSG, sofort jedem Haushalt eine ausreichende Menge Trinkwasser auf Kosten und durch die SWSG zu liefern. Das Schreiben schließt mit dem Satz: „Die von Ihnen gewährte Mietminderung von zehn Prozent halten wir für völlig unzureichend. Wir halten die von den Mieterinnen und Mietern geforderten 40 Prozent für angemessen.“

Auch die Stuttgarter Fraktion Die Linke SÖS Plus hat sich am 9. Juni in der Sache zu Wort gemeldet und einen Antrag gestellt. Die Fraktionssprecherin Johanna Tiarks fordert die SWSG auf, „umgehend, ohne weitere Verzögerung dafür zu sorgen, dass das Trinkwasser in den mehr als 80 Wohneinheiten den gesetzlichen Vorgaben entspricht.“ Sie nennt den Zustand „skandalös“. Auch der Fraktionssprecher Hannes Rockenbauch wird deutlich: „Eine Mietminderung von gerade einmal zehn Prozent ist in dem Fall des bleihaltigen Trinkwassers einfach lächerlich wenig.“ Zudem erwarte die Fraktion, dass die SWSG allen Mieterinnen und Mietern anbietet, sie kostenfrei mit Trinkwasser zu versorgen – und dieses in ihre Wohnungen transportieren zu lassen.

Mieter bekommen von der SWSG Trinkwasserflaschen gestellt

Am 10. Juni kam es prompt zu einer ersten Reaktion von Seiten der SWSG. „Anwohner haben mich am Mittwoch darüber informiert, dass mehrere Mitarbeiter der SWSG im Rotweg waren – ich war gerade in der Nähe und bin sofort hingefahren“, sagt Boy. Die Mitarbeiter verteilten Zettel, auf denen mitgeteilt wurde, dass fortan „jede Wohnung von Montag bis Samstag zwölf Flaschen Trinkwasser erhalte“.

Aber auch das sieht einen Tag später schon wieder etwas anders aus. Stachelski teilt auf Nachfrage mit, dass die SWSG aktuell „zur Entlastung der Bewohnerinnen und Bewohner zusätzliche Trinkwasserentnahmestellen auf den einzelnen Etagen einrichtet, über die nicht belastetes Trinkwasser zur Verfügung gestellt wird. Diese Entnahmestellen dienen als ergänzende Versorgungslösung und sollen die Mieterinnen und Mieter im Alltag bis zur vollständigen technischen Behebung der Ursache entlasten. Bis zur Fertigstellung dieser Interimslösung versorgt die SWSG die betroffenen Haushalte über Wasserlieferungen mit Trinkwasser.“

Provisorische Wasserleitungen im Rotweg sollen als Interimslösung dienen. Foto: privat

Boy sei bei der Zettelaktion jedenfalls auf die SWSG-Mitarbeiter zugegangen und habe sich vorgestellt. Doch seine Anwesenheit sei nicht gut aufgenommen worden: „Der Objektbetreuer hat mir mit einer Anzeige wegen Verleumdung gedroht, weil ich den Vorfall publik gemacht habe und kein Mieter im Rotweg bin.“ Stachelski sagt auf Nachfrage, dass „dieses Gespräch sachlich, freundlich und in normalem Ton verlief. Eine Androhung rechtlicher Schritte oder sonstige Drohung seitens des Objektbetreuers hat es nicht gegeben. Die gegenteiligen Behauptungen weisen wir daher mit Nachdruck zurück.“ Boy habe in den beiden Wohnblöcken Hausverbot, zu den Gründen äußert sich die SWSG nicht.

Doch wie geht es ansonsten weiter? Stachelski sagt, dass dieser Fall ein Einzelfall sei und es „selbstredend gilt, dass der festgestellte Mangel dauerhaft behoben wird, sodass die Trinkwasserqualität wieder den Anforderungen der Trinkwasserverordnung entspricht und das Nutzungsverbot aufgehoben werden kann.“ Allerdings bedürfe „die Planung, Ausschreibung und Koordination der nun im zweiten Schritt vorgesehenen Strangsanierung für 86 Wohneinheiten einer gewissen Vorlaufzeit. Voraussichtlich im September 2026 beginnen die Arbeiten. Sie werden voraussichtlich Mitte 2027 abgeschlossen sein.“ Bei der Planung lege man großen Wert darauf, die Beeinträchtigungen für die Mieterinnen und Mieter so gering wie möglich zu halten und die sanitäre Grundversorgung in den Wohnungen weitestgehend sicherzustellen.

„Aufgrund des Verstoßes könnte ein Bußgeld verhängt werden“

Bis dahin geht noch viel bleihaltiges Wasser den Hahn hinunter. Schon heute fragt Die Linke SÖS Plus, „wie es sein kann, dass die SWSG es innerhalb von zwei Jahren nicht schafft, den Bleigehalt im Trinkwasser in den betroffenen Wohnungen auf ein Maß zu reduzieren, damit es den gesetzlichen Bestimmungen entspricht“.

Auch Hartmann vom Deutschen Mieterbund sagt klar, dass dieser Zeitpunkt zu spät ist: „Die Eigentümer waren bis spätestens zum 12. Januar 2026 verpflichtet, alle Bleileitungen und bleihaltigen Bauteile vollständig auszutauschen. Aufgrund des Verstoßes könnte zudem ein Bußgeld verhängt werden.“

Was für die Bewohner bleibt, ist große Unsicherheit. Haarausfall kann auch stressbedingt sein. Ob nun Blei oder Stress als Grund besser ist, bleibt dahingestellt. Am besten wäre schlicht eine schnelle Besserung der Zustände.

Infos für betroffene Mieter

Dem Deutschen Mieterbund zufolge dürfen Mieter im Fall von nachgewiesenem Blei im Leitungswasser einen bestehenden Mangel auch selbst beseitigen lassen und dem Vermieter anschließend die Kosten in Rechnung stellen, sofern sie ihn zuvor erfolglos mit einer angemessenen Fristsetzung zur Vornahme der Arbeiten aufgefordert haben. Die Pressesprecherin Jutta Hartmann weist darauf hin, dass aufgrund der wesentlichen, dauerhaften Überschreitung der Bleigrenzwerte und der damit verbundenen Gesundheitsgefährdung grundsätzlich auch ein Recht zur außerordentlichen, also fristlosen Kündigung in Betracht kommt. Zudem können Schadensersatz- und gegebenenfalls Schmerzensgeldansprüche in Betracht kommen, sofern den Mietern aufgrund der Bleibelastung tatsächlich gesundheitliche Beeinträchtigungen entstanden sind. (anj)