Blei im Trinkwasser in Stuttgart Das Gift, das aus dem Wasserhahn kommt
Die Mieter zweier Wohnblöcke in Stuttgart-Rot müssen seit über zwei Jahren mit Blei im Leitungswasser leben. Die SWSG hat Maßnahmen ergriffen, doch diese reichen nicht aus.
Die Mieter zweier Wohnblöcke in Stuttgart-Rot müssen seit über zwei Jahren mit Blei im Leitungswasser leben. Die SWSG hat Maßnahmen ergriffen, doch diese reichen nicht aus.
Das Haar ist schütter. Durch die verbliebenen Strähnen sieht man die Kopfhaut durchscheinen. Die Frau, die noch keine 50 Jahre alt ist, fährt sich mit den Händen über den Kopf. Es liegt mehr Resignation denn Verzweiflung in dieser Geste. „Ich bin vor gut einem Jahr wieder bei meiner Mutter eingezogen, weil mein Vater damals gestorben ist und ich sie unterstützen wollte. Damals begann der Haarausfall“, sagt die Frau, die nicht namentlich genannt werden möchte.