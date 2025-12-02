Die TSG Balingen steckt als 15. mittendrin im Kampf gegen den Abstieg, muss auch noch der Zwölfte Stuttgarter Kickers nach unten schauen? Ein Blick auf die Abstiegsregelung.

Ein Spieltag steht noch auf dem Programm – dann ruht in der Fußball-Regionalliga der Ball. Die Winterpause dauert bis zum 20. Februar. An der Tabellenspitze steht der SGV Freiberg (38 Punkte), mit einem Zähler dahinter auf Platz zwei Aufsteiger SG Sonnenhof Großaspach. Die beiden anderen württembergischen Teams findet man in der zweiten Tabellenhälfte: Die Stuttgarter Kickers (26 Punkte) auf Platz zwölf, die TSG Balingen (16 Punkte) auf Platz 15. Hinter dem Club von Trainer Murat Isik rangieren nur noch der FC Bayern Alzenau (13 Punkte), der Bahlinger SC (11 Punkte) und der TSV Schott Mainz (10 Punkte).

Die Zahl der Absteiger aus der Regionallliga Südwest in die Oberliga hängt davon ab, wie viele Clubs aus der dritten Liga in die Regionalliga Südwest runter müssen. Erwischt es keinen, dann gibt es am Saisonende nur drei Absteiger aus der Regionalliga Südwest.

Chefcoach Pavel Dotchev, Assistent Oliver Unsöld: Die Ulmer Spatzen stecken im Keller der dritten Liga. Foto: IMAGO/Lucca Fundel

Derzeit steht der SSV Ulm 1846 auf Abstiegsplatz 18 in der dritten Liga. Der Rückstand auf den rettenden fünftletzten Platz beträgt für das Team von Trainer Pavel Dotchev sechs Punkte. Nur die Aufsteiger FC 05 Schweinfurt und TSV Havelse rangieren in der Drittlgatabelle hinter den Spatzen. Bleibt es dabei, spielen die Ulmer in der Saison 2026/27 in der Regionalliga Südwest und die Zahl der Absteiger in der vierthöchsten Spielklasse erhöht sich auf vier. Muss ein weiteres Drittligateam runter in die Regionalliga Südwest, gibt es dort sogar fünf Absteiger.

Dies ist die Höchstzahl. Mehr als fünf Absteiger wird es aus der Regionalliga Südwest auf keinen Fall geben. In dem – unwahrscheinlichen – Fall, dass mehr als zwei Teams aus der dritten Liga in die Regionalliga Südwest runter müssen, würde die Regionalliga Südwest in der Saison 2026/27 aufgestockt. Theoretisch kommen als Absteiger in die Regionalliga Südwest die Drittligisten 1. FC Saarbrücken (aktuell 14.), SV Wehen Wiesbaden (12.), TSG Hoffenheim II (9.), VfB Stuttgart II (8.) und SV Waldhof Mannheim (7.) in Frage.

Regionalliga Südwest

Letzter Spieltag 2025

Eintracht Trier – Stuttgarter Kickers, FCA Walldorf – TSV Steinbach Haiger, Kickers Offenbach – 1. FSV Mainz 05 II (alle Freitag, 19 Uhr), TSG Balingen – SG Barockstadt Fulda-Lehnerz, Schott Mainz – SGV Freiberg, Bahlinger SC – FC 08 Homburg, Hessen Kassel – SV Sandhausen, SC Freiburg II – Bayern Alzenau, FSV Frankfurt – SG Sonnenhof Großaspach (alle Samstag, 14 Uhr). (jüf)