Die TSG Balingen steckt als 15. mittendrin im Kampf gegen den Abstieg, muss auch noch der Zwölfte Stuttgarter Kickers nach unten schauen? Ein Blick auf die Abstiegsregelung.
Ein Spieltag steht noch auf dem Programm – dann ruht in der Fußball-Regionalliga der Ball. Die Winterpause dauert bis zum 20. Februar. An der Tabellenspitze steht der SGV Freiberg (38 Punkte), mit einem Zähler dahinter auf Platz zwei Aufsteiger SG Sonnenhof Großaspach. Die beiden anderen württembergischen Teams findet man in der zweiten Tabellenhälfte: Die Stuttgarter Kickers (26 Punkte) auf Platz zwölf, die TSG Balingen (16 Punkte) auf Platz 15. Hinter dem Club von Trainer Murat Isik rangieren nur noch der FC Bayern Alzenau (13 Punkte), der Bahlinger SC (11 Punkte) und der TSV Schott Mainz (10 Punkte).