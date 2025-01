Das Blitzeis in Stuttgart kam am Mittwochmorgen zwar nicht unangekündigt, aber in einem unerwarteten Ausmaß. Polizei und Rettungsdienst sind am Anschlag. Einheiten des Katastrophenschutzes sind im Einsatz.

Jürgen Bock 15.01.2025 - 11:01 Uhr

Die Lage ist nach wie vor gefährlich. Auch am Vormittag ist es an vielen Stellen in Stuttgart und der Region noch spiegelglatt. Das Blitzeis, das am Morgen eingesetzt hat, hat trotz Vorwarnungen der Wetterdienste viele überrascht – auch in seinem Ausmaß.