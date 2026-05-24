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Blühendes Barock Baby-Störche ganz nah: Im Blüba kann man den Nachwuchs beobachten

Blühendes Barock: Baby-Störche ganz nah: Im Blüba kann man den Nachwuchs beobachten
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Nachwuchs bei den Störchen im Blüba. Hier steht übrigens die Fotografin in der Voliere und die Tiere sind draußen. Foto: Sandra Lesacher

Vom Eingang des Sardischen Gartens hat man einen guten Blick auf die Kinderstube bei Familie Storch. Papa und Mama kümmern sich um drei Küken.

Ludwigsburg: Sandra Lesacher (sl)

Die Geschichte, dass Störche Babys bringen, ist bekannt. Aber natürlich haben Störche auch selbst Babys – wie aktuell die Adebare im Blühenden Barock. Wer dieser Tage das Blüba besucht, kann von der Voliere aus etwas Besonderes beobachten: eine Storchen-Kinderstube mit drei Küken. Die Babys sind bereits um die vier Wochen alt und dementsprechend aktiv. Gut sehen kann man sie, wenn man den Sardischen Garten vom Oberen Ostgarten her betritt und relativ nahe des Eingangs stehen bleibt.

 

Das Nest – bei Störchen und anderen Großvögeln Horst genannt – befindet sich auf der Mitte der Voliere. Es wurde 2015 von einem anderen Storchenpaar erbaut. Seit 2016 gibt es hier jedes Jahr Nachwuchs. Nur eine Saison blieb es unbesetzt, da das alte Vogelhaus abgerissen wurde und die Bauarbeiten störend waren, erklärt Blüba-Sprecherin Lea Gruber.

Alle Flügel voll zu tun

Die Erbauer des Horsts sind damals nach Pleidelsheim umgezogen. Seither lebt das jetzige Storchenpaar dort. Und hat, wie jedes Frühjahr, alle Flügel voll zu tun. Immerhin wollen drei hungrige Schnäbel gestopft werden.

Die drei Kleinen sind wohlauf, heißt es aus dem Blüba. Das nasse und kalte Wetter der vergangenen Zeit hat ihnen offenbar nichts ausgemacht. „Die Küken waren schon aus dem Gröbsten heraus, weswegen ihnen der Regen nicht mehr großartig zum Verhängnis werden konnte“, erklärt Lea Gruber. „Schwerwiegender wäre es in den ersten zwei Wochen, das ist die kritische Zeit. Und da hatten wir zum Glück viele Sonnenstunden.“

Weitere Horste auf der Voliere befinden sich Richtung Tunnel zum unteren Ostgarten. Sie gibt es aber erst seit dem vergangenen Jahr. Die Storchenküken dort sind vor etwa drei Wochen geschlüpft, „jedoch können wir noch nicht bestimmt sagen, wie viele Jungvögel sich dort befinden“, so die Blüba-Sprecherin.

Neben den Störchen, die regelmäßig auf und damit außerhalb der Voliere brüten und ihre Küken großziehen, gibt es innerhalb der Voliere ein weiteres Storchenpaar, das beim Besuch des Sardischen Gartens teils aus nächster Nähe beobachtet werden kann und auch mal den Flamingos in ihrem Basin einen Besuch abstattet.

Die beiden Störche leben seit 2010 im Blühenden Barock. Sie wurden damals nach Unfällen aufgenommen, versorgt, aufgepäppelt und dann ins Blüba vermittelt, um hier alt zu werden. Die Tiere sind nicht flugfähig und können deshalb nicht ausgewildert werden. Auch Nachwuchs ist eher nicht zu erwarten, das Paar hatte noch nie befruchtete Eier, heißt es aus dem Blüba.

Mehr als Balzen läuft nicht

So ist es auch bei den Flamingos in der Voliere, wenn auch aus anderen Gründen. Die rosa Vögel – zwei Damen, drei Herren – leben seit rund zehn Jahren im Blüba. Aber Flamingos sind Koloniebrüter. Sie leben in riesigen Gruppen mit bis zu einer Million Exemplaren. In ihrem Becken im Sardischen Garten ist also schlicht zu wenig los, um in Fahrt zu kommen. Die fünf Vögel balzen zwar, mehr geht aber nicht.

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