Blühendes Barock Baby-Störche ganz nah: Im Blüba kann man den Nachwuchs beobachten
Vom Eingang des Sardischen Gartens hat man einen guten Blick auf die Kinderstube bei Familie Storch. Papa und Mama kümmern sich um drei Küken.
Vom Eingang des Sardischen Gartens hat man einen guten Blick auf die Kinderstube bei Familie Storch. Papa und Mama kümmern sich um drei Küken.
Die Geschichte, dass Störche Babys bringen, ist bekannt. Aber natürlich haben Störche auch selbst Babys – wie aktuell die Adebare im Blühenden Barock. Wer dieser Tage das Blüba besucht, kann von der Voliere aus etwas Besonderes beobachten: eine Storchen-Kinderstube mit drei Küken. Die Babys sind bereits um die vier Wochen alt und dementsprechend aktiv. Gut sehen kann man sie, wenn man den Sardischen Garten vom Oberen Ostgarten her betritt und relativ nahe des Eingangs stehen bleibt.