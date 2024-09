Im Blühenden Barock hat am Wochenende ein spektakulärer Wettkampf stattgefunden. Bei einer Ruderregatta kämpften sich die Teilnehmer mit ungewöhnlichen Untersätzen durchs Wasser.

Christian Kempf 22.09.2024 - 17:36 Uhr

Der Veranstaltungskalender im Blühenden Barock ist stets reich an Höhepunkten. Ein Ereignis, das dabei ob seiner Skurrilität die Besucher immer wieder besonders in seinen Bann zieht, ist die Kürbisregatta. Riesige Exemplare des Gemüses werden ausgehöhlt und in den See im Südgarten gelassen, um dann darin um die Wette zu paddeln. So auch an diesem Wochenende. Am Samstag ging die Qualifikation über die Bühne, am Sonntag standen die Finalläufe auf dem Programm.