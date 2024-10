Hatte es der Täter nur auf den 29-Jährigen abgesehen? Oder wollte er alle drei Männer töten? Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren, die Spurensicherung hat den Tatort noch nicht wieder freigegeben.

Susann Schönfelder 09.10.2024 - 06:00 Uhr

Auf dem kleinen Tisch in der Nähe der Tür stehen ein nahezu volles Glas Bier, ein Pfirsichtee und zwei Aschenbecher. Es hat den Anschein, als ob die Gäste gleich zurückkehren und wieder auf den ockerfarbenen Stühlen Platz nehmen. Doch der Blick auf den Fußboden macht deutlich, dass sich hier in der Shorty’s-Bar in der Göppinger Gartenstraße am vergangenen Mittwochabend eine Tragödie abgespielt hat. Ein Unbekannter hatte das Feuer eröffnet und einen 29-Jährigen erschossen, zwei weitere Männer wurden im Kugelhagel schwer verletzt. Große Blutflecken am Boden zeugen von diesem Verbrechen, die Spurensicherung hat mit einem Tatort-Nummernsatz kriminalistisch relevantes Beweismaterial kenntlich gemacht.