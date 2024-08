Er war der Inhaber der ältesten Diskothek von Stuttgart: Boa-Chef Rainer Frankfurth ist am Samstag überraschend im Urlaub in Ecuador im Alter von 61 Jahren gestorben. Dies bestätigt Boa-Betriebsleiter Henrik Biegger völlig geschockt unserer Redaktion.

Künftig wolle er in den Nächten kürzer treten, sagte Rainer Frankfurth im Januar, als seine Boa, die älteste Diskothek von Stuttgart, ihren 47. Geburtstag recht ausgelassen mit den Hits von früher und heute feierte. Bei der Party präsentierte er seinen neuen Betriebsleiter: Der 23-jährige Henrik Biegger solle künftig dafür sorgen, dass der Dino des Stuttgarter Nachtlebens jung bleibt. Genau das ist das Erfolgsrezept dieser stets aufs neue brummenden Location an der Tübinger Straße: Immer wieder hat sie es geschafft, die nächste Generation für sich zu gewinnen.

Lesen Sie auch

Boa-Betriebsleiter Henrik Biegger (links) mit seinem Chef Rainer Frankfurth, der überraschend gestorben ist /Andreas Engelhard

Im Urlaub in Ecuador ist Rainer Frankfurth mit 61 Jahren völlig überraschend gestorben – wohl eines natürlichen Todes, wie aus seinem Umfeld zu hören ist. Der frühe Tod einer Stuttgarter Gastro-Institution – Frankfurth besaß außerdem Szene-Bars wie das Puf und das Lido im Leonhardsviertel und hat einst das legendäre M 1 mit Bubi Schuster geführt – hat sich am Sonntag in der Clubszene rasch herumgesprochen. „Jetzt ziehst du nicht mehr mit uns, sondern mit Alain Delon um die Häuser“, postet der langjähriger Cavos-Chef Hiki Shikano Ohlenmacher und verkündet „mit schmerzlicher Freude“, dass Frankfurth wenigstens sein „Leben in vollen Zügen genossen hat“.

Werner „Sloggi“ Find holte Frankfurth 2015 als Teilhaber in die Boa

Geschockt ist auch Werner „Sloggi“ Find, der die Boa 1977 eröffnet hat. „Rainer war ein Guter“, sagt er. 2015 sei Frankfurth bei ihm als Teilhaber einstiegen, da sich Find altershalber aus dem aktiven Clubgeschäft zurückziehen wollte. 2021 hat er schließlich die Boa komplett an seinen Nachfolger verkauft.

Mitten in der Pandemie sanierte Rainer Frankfurth die Boa von Grund auf, weil er an ihre Zukunft glaube. Die Klimaanlage, das Lichtsystem, der abwaschbare Kunststoffboden, die Decken, die Wände – alles wurde erneuert. Beim Umbau halfen Stammgäste der Boa mit, die es nicht erwarten können, dass es losgeht. 40 Tonnen Schutt und zehn Kilometer Kabel wurden abtransportiert. Der nun glitzernde Boden ist eine Reminiszenz an die Discokugel.

Rainer Frankfurth hatte einen besonderen, feinen Humor und sagte immer frei heraus, was er dachte – auch die Politik bekam von ihm sein Fett ab. Wichtig war ihm, dass es mit der Boa in seinem Sinne weitergeht und deshalb war er so froh, dass er mit dem 23-jährigen Henrik Bieger einen engagierten Betriebsleiter gefunden hatte.

Wenn der 23-jährige Henrik Biegger den Freunden seiner Eltern erzählt, dass er nun als Betriebsleiter in der Boa an der Tübinger Straße arbeitet, freuen die sich und fragen: „Was, die Boa gibt’s noch?“ Denn die Älteren haben in dem Erdgeschosslokal in den Räumen des Tuchhauses Scheid in ihrer Jugend wilde Nächte gefeiert. Zum Thema Boa fällt jedem von ihnen was ein. Und schon werden alte Geschichten erzählt!

Er hat Zeichen gesetzt

Wisst ihr noch, wie der junge Frank Nopper als Schüler vom Boa-Türsteher abgewiesen worden ist? Das ist nur eine unter vielen Anekdoten. Erst als der spätere Politiker und heutige Oberbürgermeister von Stuttgart sich an die Fersen des schönsten Girls der Klasse geheftet hat, sei er reingekommen.

Der Dino der Stuttgarter Locations stammt aus einer Zeit, als man Disco und noch nicht Club sagte. Während es alle anderen aus den 70ern nicht mehr gibt, hat es die Schlange geschafft, sich treu zu bleiben, sich zu häuten und die nächste Generation anzulocken.

„Natürlich werde ich in Rainers Sinn weitermachen“, sagt Henrik Biegger, „so traurig es auch ist, es muss weitergehen.“ Dies werde ihm natürlich schwer fallen, wenn man den Chef nicht mehr um Rat fragen könne. Mit der Freundin von Rainer Frankfurth will er eine würdevolle Beerdigung in Stuttgart für einen Mann organisieren, der Zeichen gesetzt hat im Nachtleben der Stadt und der immer an die Stärken von Stuttgart geglaubt hat.