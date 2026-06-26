Nach einem Sprung ins Wasser am Bodensee vor Kirchberg gelten zwei Männer als vermisst. Die Einsatzkräfte wollen ihre Suche am Freitag fortsetzen.

red/dpa/lsw 26.06.2026 - 09:27 Uhr

Zwei Männer werden nach einem Badeunfall im Bodensee vor Kirchberg vermisst. Nach Angaben der Polizei waren die 71 und 76 Jahre alten Männer mit ihren Frauen am Donnerstag auf einem Mietboot unterwegs, als sie rund 200 Meter vor dem Hafen ins Wasser sprangen und untergingen. Die Suche blieb am Donnerstag ohne Erfolg. Sie soll am Freitag fortgesetzt werden.