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  8. Kinderärztlicher Bereitschaftsdienst reduziert Öffnungszeiten

Böblingen Kinderärztlicher Bereitschaftsdienst reduziert Öffnungszeiten

Böblingen: Kinderärztlicher Bereitschaftsdienst reduziert Öffnungszeiten
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Es gibt neue Öffnungszeiten der kinderärztlichen Bereitschaftspraxis, die an das Klinikum Böblingen angeschlossen ist. Foto: EIBNER/DROFITSCH

Der kinderärztliche Bereitschaftsdienst in Böblingen verkürzt seine Öffnungszeiten. Vor allem am Wochenende schließt die sogenannte Notfallpraxis am Klinikum Böblingen früher.

Böblingen: Martin Dudenhöffer (dud)

Auf Eltern, die in Böblingen in Randzeiten eine kinderärztliche Behandlung für ihre Kinder suchen, kommen Veränderungen zu. Wie die zuständige Kassenärztliche Vereinigung Baden-Württemberg (KVBW) am Freitag in einer Pressemitteilung schreibt, reduzieren sich ab 1. April die Öffnungszeiten der kinderärztlichen Bereitschaftspraxis: Betroffen seien sowohl die Dienste in den Abendstunden an Werktagen sowie an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen.

 

Von Mittwoch, 1. April, an sei die Praxis in Böblingen montags bis freitags von 19 bis 22 Uhr geöffnet, samstags, sonntags und feiertags von 9 bis 19 Uhr. Bisher sei die oft als Notfallpraxis bezeichnete pädiatrische Einrichtung montags bis freitags von 19 bis 22.30 Uhr und samstags, sonntags und feiertags von 8.30 Uhr bis 22 Uhr geöffnet gewesen.

Bedarfs- und Ressourcenprüfung führten zu Entscheidung

Kinderärzte sind auch im Kreis Böblingen Mangelware. Foto: IMAGO/Zoonar

Wie ein Sprecher der KVBW am Freitagnachmittag auch Nachfrage unserer Zeitung erklärt, gibt es vor allem zwei Gründe für diese Entscheidung. „Einerseits konnten wir beobachten, dass der Bedarf an Behandlungsfällen in der kinderärztlichen Bereitschaftspraxis in Böblingen in den späten Abendstunden gesunken ist. Andererseits müssen wir als KVBW schauen, wie wir mit den knappen Ressourcen, die wir im kinderärztlichen Bereich haben, umgehen.“

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Wer gerade zu den Randzeiten ein medizinisches Problem hat, kann die kostenfreie Rufnummer für den Ärztlichen Bereitschaftsdienst 116 177 wählen. Dort erhalten Bürger Hilfe bei vor allem allgemein,- kinder-, augen- und HNO-medizinischen Fragen. Auch online, so die KVBW, könne online über das „Patienten-Navi“ unter www.116117.de und unter www.docdirekt.de kostenlos und digital eine medizinische Ersteinschätzung und Handlungsempfehlung eingeholt werden. Werde eine Videosprechstunde empfohlen, könne direkt zu einer telemedizinischen Beratung vermittelt werden.

Bereitschaftspraxis gehört nicht zum Klinikverbund

Die kinderärztliche Bereitschaftspraxis Böblingen befindet sich im Klinikum Böblingen in der Bunsenstraße 120. Sie wird von der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg als ambulantes Medizinangebot betrieben. Der Klinikverbund Südwest, in dessen Räumlichkeiten die Bereitschaftspraxis untergebracht ist, ist allerdings nur für die stationäre Versorgung verantwortlich.

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