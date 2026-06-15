Nach einem Testlauf mit Revival-Party am Freitag zieht das Böblinger Zwinger-Team eine erste Bilanz. Einige Erkenntnisse zeichnen sich jetzt schon ab.
15.06.2026 - 14:31 Uhr
Feiert der Zwinger bald ein Comeback? Eine Revival-Party am Freitagabend sollte dazu erste Erkenntnisse liefern. Der Böblinger Unternehmer und Immobilieninhaber Michael Bauer hat sich dafür mit dem Koch Pascal Bubik alsBetreiber für einen neuen Foodtruck sowie mit dem Outdoor-Caterer Hartmut „Hardy“ Scheibke zusammengetan. Zusammen mit seiner Frau Ella führt der 51-Jährige die Rohrauer Waldschenke. Wenn es nach Michael Bauer geht, könnte er künftig auch am Zwinger hinter dem Tresen stehen.