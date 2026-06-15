Nach einem Testlauf mit Revival-Party am Freitag zieht das Böblinger Zwinger-Team eine erste Bilanz. Einige Erkenntnisse zeichnen sich jetzt schon ab.

Feiert der Zwinger bald ein Comeback? Eine Revival-Party am Freitagabend sollte dazu erste Erkenntnisse liefern. Der Böblinger Unternehmer und Immobilieninhaber Michael Bauer hat sich dafür mit dem Koch Pascal Bubik alsBetreiber für einen neuen Foodtruck sowie mit dem Outdoor-Caterer Hartmut „Hardy“ Scheibke zusammengetan. Zusammen mit seiner Frau Ella führt der 51-Jährige die Rohrauer Waldschenke. Wenn es nach Michael Bauer geht, könnte er künftig auch am Zwinger hinter dem Tresen stehen.

Ob es tatsächlich dazu kommt und die einstige Böblinger Kultkneipe zu alter Beliebtheit zurückfindet, muss sich aber wohl erst noch herausstellen. „Wir hatten viele unterschiedliche Leute da und die Stimmung war gut“, sagt Michael Bauer, der sich Anfang der 80er-Jahre als junger Mann mit dem familieneigenen Lokal den Traum von der eignen Kneipe erfüllt hatte. Seit dem Weggang des langjährigen Pächters im Jahr 2023 betreibt er den Zwinger als Eventlocation für private Feste.

Hardy Scheibke und seine Frau Ella im Böblinger Zwinger. Im Hintergrund Ellas Tochter Ida. Foto: privat

Dass die Besucherschar bei dem Testlauf am Freitag eher überschaubar blieb, überrascht Bauer nicht. „Die Leute müssen sich erst wiederfinden. Nach drei Jahren sind alte Gewohnheiten weg“, erklärt er. Insgesamt ziehe er aber ein „sehr positives Resumee“.

Besucherresonanz fiel eher ernüchternd aus

Auch Hardy Scheibke spricht von einem „schönen Abend“ mit „guter Stimmung“ bei gutem Wetter, Cocktails und Currywurst. Allerdings hatte er wohl mit deutlich mehr Gästen gerechnet. „Ein bisschen mehr Resonanz hätte ich mir schon gewünscht“, räumt er ein. Bei der inoffiziellen Eröffnungsfeier für geladene Gäste am Dienstag hatte es noch viele nostalgisch-euphorische Treuebekenntnisse für den Zwinger gegeben. Am Freitagabend hatten viele der einstigen Stammgäste dann aber wohl doch etwas anderes vor.

Dennoch kann Hardy Scheibke wohl einige Erkenntnisse aus dem Abend ziehen. Eine auf die Rückseite von Verzehrbons gedruckte Umfrage ergab, dass die Gäste sich einen festen „Zwinger-Tag“ in der Woche wünschen - bevorzugt den Freitag von 19 bis 1 Uhr. Auch regelmäßige Livemusik-Abende standen auf der Wunschliste ganz oben.

Hardy Scheibke plant weiteren Testlauf

Noch muss sich Scheibke, der hauptberuflich als Außendienstler bei einer Krankenversicherung arbeitet, erst einmal darüber klarwerden, ob er tatsächlich der neue Zwinger-Pächter werden möchte. „Ich kann mir das weiterhin vorstellen“, sagt er. Allerdings würde er vor oder nach den Sommerferien gerne noch einmal Testlauf starten. Erst danach wolle er sich entscheiden. „Danach muss man schauen, ob man das im Herbst wieder angeht“, sagt er.

Bis dahin wäre auch die Saison in der Rohrauer Waldschenke vorbei und er könnte sich voll auf den Zwinger-Betrieb konzentrieren - vorausgesetzt er hat bis dahin immer noch Lust darauf.