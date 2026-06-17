Böblinger Wildgänsepopulation: Zu viele Gänse - nun werden ihnen die Eier weggenommen

Die Gänseküken als goldiger Anblick, der zum Füttern geradezu animiert, oder als nervende Eindringlinge, die insbesondere wegen ihrer Hinterlassenschaften das Naherholungsvergnügen stören – die Meinung über die Gänsepopulation im Stadtgarten ist geteilt. Das hat auch Rainer Strauß festgestellt, der die Böblinger Stadtverwaltung seit diesem Jahr als für die Gänse zuständiger Stadtjäger unterstützt. Wenn er durch den Stadtgarten gehe, sei die Antwort auf seine Frage, wie die Besucher die Gänse finden, zweigeteilt, berichtet er am Rande der wissenschaftlichen Beringungsaktion, die vor gut einer Woche stattgefunden hat.

Der Aidlinger Jäger ist durch den entsprechenden Weiterbildungslehrgang für das im baden-württembergischen Jagdrecht verankerte Wildtiermanagement in urbanen Räumen, bei dem die professionelle Konfliktlösung bei Begegnungen von Menschen mit Tieren im Vordergrund steht, so qualifiziert, dass er mit einer Sondergenehmigung der zuständigen Behörde im Landratsamt Eier in den Gänsenestern austauschen darf.

Grundsätzlich ruht im Stadtgarten, der aufgrund seiner innerörtlichen Lage ein befriedeter Bezirk ist, die Jagd. Bei dem tierschutzgerechten Verfahren werden im Nest befindliche Eier durch solche aus Gips ersetzt. „Ein oder zwei echte Eier werden aber dort gelassen“ beschreibt Strauß das Vorgehen. Denn wenn alle getauscht werden, würden dies die Elterntiere bemerken. Dann würden sie dieses Gelege aufgeben und mit einer neuen Brut beginnen.

Auf die richtige Eiergröße kommt es an

Beim Tausch komme es darauf an, die passende Eiergröße zu verwenden, weiß Strauß außerdem. Denn Nilgänse, die wie alle Vertreter dieser Gattung das Gegenteil der sprichwörtlichen „dummen Gans“ sind, würden sofort bemerken, wenn eines oder mehrere ihrer Eier durch größere Graugans-Ei-Attrappen getauscht werden würden.

Diese Art der Geburtenkontrolle ist – wie bei den Stadttauben – ein wichtiger Baustein zur Populationskontrolle. Dennoch, so antwortet die Pressestelle der Stadt gegenüber dieser Zeitung, sei die Zahl der Gänse in den letzten zwei Jahren auf, im Jahresverlauf variierend, 120 bis 140 Stück angestiegen. Beim jüngsten Zähltag vor gut einer Woche seien 115 Graugänse und 21 Nilgänse beobachtet worden. „Wir führen das auf eine stetige Ab- und Zuwanderung aus/in andere Kommunen zurück“ – auch aufgrund dort erfolgter Vergrämungsmaßnahmen, so die weitere Erläuterung. Aus dieser Beobachtung heraus habe Ende 2025 ein erster Runder Tisch mit Vertretern „aus regional von hohen Gänsezahlen betroffenen Kommunen“ stattgefunden. Aufgrund der daraus gewonnenen Erkenntnis, „dass eine Vergrämung von Gänsepopulationen in Städten regional erfolgen sollte“, werde aktuell bereits die zweite Runde dieses Treffens von der Stadtverwaltung Böblingen vorbereitet.

Auch die Nilgans hat sich inzwischen in Böblingen breit gemacht. Foto: Stefanie Schlecht

Offenbar sind Gänse vom Stuttgarter Max-Eyth-See nach Böblingen weitergezogen. Den Vögeln soll nun das Leben im Stadtgarten ungemütlicher gemacht werden. Die Maßnahmen beruhen auf Erkenntnissen zum Sicherheitsbedürfnis der Tiere während der Mauser. Denn währenddessen können Elternvögel ebenso wie ihr Nachwuchs bei Gefahr nicht fliegend flüchten. Da sie in dieser Zeit bevorzugt gewässernahe Wiesen mit uneingeschränktem Zugang und Sicht auf sichere Wasserflächen zum Äsen und Ruhen aufsuchen, könnten Sichtbarrieren Unsicherheit bewirken, weshalb diese Bereiche dann nicht mehr genutzt würden. Deshalb hat die Stadt im April Gehölze unter anderem am Gewässerrand gepflanzt sowie den Spielplatz Siebeneck mit einem Zaun versehen, der auch eine Sichtschutzfunktion hat.

Achtung: Gänse füttern ist verboten

Zudem, so die Stadtverwaltung weiter, würden derzeit neue Hinweisschilder zum Fütterungsverbot erstellt. Denn ein großer Faktor dafür, dass sich die Gänse insbesondere im Stadtgarten so wohlfühlen und vermehren, sei die Fütterung durch Parkbesucher, insbesondere mit Brot, Keksen oder sogar Getreide, also mit hohem Stärkeanteil. Das sei absolut nicht artgerecht, wie zwei städtische Mitarbeiterinnen, die mit der Thematik vertraut sind, bei der Beringungsaktion betonten. Als „Fastfood“, das die Tiere mästet, hat Stadträtin Anja Sklarski dieses Futter in einem Anfang Juni veröffentlichten Aufruf bezeichnet, in dem sie darum bittet, die Wasservögel nicht zu füttern, um so das Ökosystem der Stadtseen zu schützen.

Unterschiede zwischen Grau- und Nilgänsen

Graugans

Sie ist die größte heimische Wildgansart und der Vorfahr der meisten europäischen Hausgänserassen. Wie der Name sagt, ist das Gefieder der Tiere am Rücken grau-braun und wird Richtung Brust und Bauch heller bis weiß. Die Schwungfedern der Bodenbrüter, deren Nester vier bis neun Eier zählen, sind schwarzbraun. Sie brüten als Paar, aber auch in Kolonien zusammen.

Nilgans

Sie ist eine in Europa invasive Art, die ursprünglich aus Afrika stammt, jedoch als Ziervogel nach Westeuropa kam. Als sogenannte Gefangenheitsflüchtlinge breiteten sie sich vor allem über die Niederlande in Norddeutschland und dann weiter in den Süden aus. Das Gefieder der Tiere hat einen sanften graubraunen Ton mit einem charakteristischen kastanienbraunen Augenfleck sowie einem rostbraunen Ring um den Hals. Die Nester mit sechs bis neun Eiern, die die Vögel aggressiv verteidigen, finden sich nicht nur auf dem Boden, sondern auch auf Bäumen und Gebäuden.