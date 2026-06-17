Böblinger Wildgänsepopulation: Zu viele Gänse - nun werden ihnen die Eier weggenommen

Die Gänseküken als goldiger Anblick, der zum Füttern geradezu animiert, oder als nervende Eindringlinge, die insbesondere wegen ihrer Hinterlassenschaften das Naherholungsvergnügen stören – die Meinung über die Gänsepopulation im Stadtgarten ist geteilt. Das hat auch Rainer Strauß festgestellt, der die Böblinger Stadtverwaltung seit diesem Jahr als für die Gänse zuständiger Stadtjäger unterstützt. Wenn er durch den Stadtgarten gehe, sei die Antwort auf seine Frage, wie die Besucher die Gänse finden, zweigeteilt, berichtet er am Rande der wissenschaftlichen Beringungsaktion, die vor gut einer Woche stattgefunden hat.