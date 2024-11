45 Jahre gibt es die Rockband aus Frankfurt bald. Im kommenden Jahr gehen sie auf große Tour und spielen 17 Konzerte. Die wichtigsten Infos im Überblick.

Michael Bosch 22.11.2024 - 07:51 Uhr

Die Böhsen Onkelz gehören zu den bekanntesten deutschsprachigen Bands. Im kommenden Jahr feiern sie ihr 45-jähriges Bestehen – und gehen auf Tour. An diesem Donnerstag kündigte die Band 17 Konzerte an, zwei davon finden in Österreich statt, eins in der Schweiz, der Rest in Deutschland.