Böllerwurf nach Kickers-Spiel Rollstuhlfahrerin verletzt – Polizei ermittelt
Nach dem Kickers-Spiel wirft ein Zuschauer einen Böller aus dem Stadion heraus – und trifft das Auto einer Frau. Sie erleidet ein Knalltrauma.
Nach dem Kickers-Spiel wirft ein Zuschauer einen Böller aus dem Stadion heraus – und trifft das Auto einer Frau. Sie erleidet ein Knalltrauma.
Der Besuch des Kickers-Spiels am Samstag im Gazi-Stadion auf der Waldau hat für eine 50-jährige Stuttgarterin unschön geendet. In ihre Richtung flog auf dem Parkplatz ein Böller. Dabei entstand ein Schaden an ihrem Auto. Sie und ihre Begleiterin wurden dabei verletzt: Sie erlitten ein Knalltrauma. Die Polizei ermittelt nun und sucht den Verursacher.