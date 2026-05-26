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Böllerwurf nach Kickers-Spiel Rollstuhlfahrerin verletzt – Polizei ermittelt

Böllerwurf nach Kickers-Spiel: Rollstuhlfahrerin verletzt – Polizei ermittelt
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Beim Kickers-Spiel gegen Großaspach kam es zu mehreren Zwischenfällen, die nun die Polizei beschäftigen. Foto: STZN/Sebastian Steegmüller

Nach dem Kickers-Spiel wirft ein Zuschauer einen Böller aus dem Stadion heraus – und trifft das Auto einer Frau. Sie erleidet ein Knalltrauma.

Lokales: Christine Bilger (ceb)

Der Besuch des Kickers-Spiels am Samstag im Gazi-Stadion auf der Waldau hat für eine 50-jährige Stuttgarterin unschön geendet. In ihre Richtung flog auf dem Parkplatz ein Böller. Dabei entstand ein Schaden an ihrem Auto. Sie und ihre Begleiterin wurden dabei verletzt: Sie erlitten ein Knalltrauma. Die Polizei ermittelt nun und sucht den Verursacher.

 

Das Spiel war aus. Die Frau war sehr schnell bei ihrem Auto, das ganz nah am Stadion stand. Denn aufgrund einer Gehbehinderung nutzt sie einen Rollstuhl und hat deswegen auch eine Berechtigung für die Parkplätze, die Menschen mit Behinderung gewidmet sind und kurze Wege zum Stadion ermöglichen.

Welche Art Böller es war und ob er absichtlich geworfen wurde – das untersucht nun die Polizei. Foto: imago/Gottfried Czepluch (Symbolbild)

„Der Böller flog aus dem Stadion heraus auf den Parkplatz“, bestätigt der Polizeisprecher Jens Lauer. Man wisse, dass die werfende Person im B-Block gestanden habe. Weitere Hinweise auf die Tatperson habe man noch nicht. „Die Betroffene hat den Vorfall angezeigt, wir ermitteln wegen gefährlicher Körperverletzung“, ergänzt Lauer.

Der Böller verursachte Schäden am Dach des Wagens der Frau. Sie und ihre Begleiterin seien gerade mit dem Einladen des Rollstuhles befasst gewesen, als der Böller auftraf. Zunächst war auf Facebook noch ein Foto des beschädigten Autos zu sehen gewesen, das hat inzwischen aber jemand wieder entfernt.

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„Wir wissen natürlich noch nicht, ob das Absicht war oder ein Zufallstreffer, ob der Böller überhaupt auf den Parkplatz fliegen sollte oder wohin derjenige gezielt hat“, sagt der Polizeisprecher. Es laufe nun die Zeugensuche, ob Videos aus dem Stadion vorlägen, werde ebenfalls untersucht.

Es ist ein insgesamt unerfreuliches Wochenende auf der Waldau gewesen. Denn die Polizei, respektive die Szenekundigen Beamten der Kripo, haben noch eine Baustelle. Der Stürmer Michael Kleinschrodt des Vereins aus Großaspach wurde nach der Partie gegen 19.30 Uhr auf dem Parkplatz überfallen. Er war mit seinem Vater auf dem Weg zu einer privaten Feier. Die Angreifenden, die Kickers-Trikots trugen, schlugen den Fußballer und raubten seine Tasche, in der auch die Pokalmedaille war. „Wir haben noch keine konkreten Anhaltspunkte“, sagte der Polizeisprecher dazu.

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