Das Team der SK Fellbach-Schmiden gewinnt beim Saisonauftakt der Bogenschützen alle Wettkämpfe.

Maximilian Hamm 05.11.2024 - 18:51 Uhr

Die Bogenschützen der SK Fellbach-Schmiden haben sich zum Saisonauftakt in der Württembergliga in einer guten Form gezeigt und ihre sieben Wettkämpfe allesamt gewonnen. Das Team um Jessica Hägele startete am Samstagnachmittag in der Alfred-Fögen-Halle in Ditzingen mit einer Bilanz von 14:0 in die neue Runde; dabei war der Aufsteiger seinen Gegnern zumeist deutlich überlegen. Nicole Müller und Philipp Kühnle waren bei diesem ersten Wettkampftag gemeinsam mit Jessica Hägele angetreten. Zum Team zählten auch Karin Schinken, Kai Müller und Philipp Schultze, sie kamen jedoch nicht zum Einsatz.