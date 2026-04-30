In zahlreichen Demokratien sieht der Historiker Moshe Zimmermann einen beunruhigenden Prozess im Gang: Teils überfordert, teils verführt, geben Bürger ihre Souveränität preis.
30.04.2026 - 11:14 Uhr
Der israelische Historiker Moshe Zimmermann sieht in verschiedenen Demokratien aktuell einen Übergang zu autoritären Strukturen mit Billigung des Volkes. Der Erfolg von Benjamin Netanjahu in Israel sowie von Donald Trump in den USA seien "Musterbeispiele für den Irrweg, den Völker, die freiheitlich-demokratisch sozialisiert wurden, eingeschlagen haben, um sich an 'alternative Fakten' inklusive einem alternativen Verständnis von Realität oder von Demokratie anzupassen", schreibt Zimmermann in seinem neuen Buch "People gone mad", das am Donnerstag erschien.