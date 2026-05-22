Bootsverleih Stuttgart Pächterwechsel am Max-Eyth-See
Nach 26 Jahren gibt Horst Bauer (64) seinen Bootsverleih ab. Ihm folgt Ivica Busija. Der 44-Jährige erfüllt sich damit einen Kindheitstraum.
Nach 26 Jahren gibt Horst Bauer (64) seinen Bootsverleih ab. Ihm folgt Ivica Busija. Der 44-Jährige erfüllt sich damit einen Kindheitstraum.
Seit fast 40 Jahren ist die Familie Bauer am Max-Eyth-See mit dem Bootsverleih aktiv gewesen. Erst hat Horst Bauers Vater elf Jahre lang Boote verliehen, dann hat der Sohn Horst das Geschäft auf der Halbinsel des Sees übernommen. Er hat nun nach mehr als 26 Jahren aufgehört und freut sich, mit Ivica Busija einen Nachfolger gefunden zu haben.