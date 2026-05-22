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Bootsverleih Stuttgart Pächterwechsel am Max-Eyth-See

Bootsverleih Stuttgart: Pächterwechsel am Max-Eyth-See
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Ivica Busija (links) hat den Bootsverleih in der Nachfolge von Horst Bauer am Max-Eyth-See übernommen. Foto: Iris Frey

Nach 26 Jahren gibt Horst Bauer (64) seinen Bootsverleih ab. Ihm folgt Ivica Busija. Der 44-Jährige erfüllt sich damit einen Kindheitstraum.

Lokales: Iris Frey (if)

Seit fast 40 Jahren ist die Familie Bauer am Max-Eyth-See mit dem Bootsverleih aktiv gewesen. Erst hat Horst Bauers Vater elf Jahre lang Boote verliehen, dann hat der Sohn Horst das Geschäft auf der Halbinsel des Sees übernommen. Er hat nun nach mehr als 26 Jahren aufgehört und freut sich, mit Ivica Busija einen Nachfolger gefunden zu haben.

 

Denn den Bootsverleih gibt es schon seit vielen Jahrzehnten. Vor den Bauers war Alex Keefer auf der Halbinsel tätig, weiß Horst Bauer. Der gelernte Schau- und Werbegestalter sowie Groß- und Einzelhandelskaufmann hatte 1999 von seinem Vater den Betrieb übernommen, den er im Haupterwerb betrieb. Es gab in der Vergangenheit auch immer wieder Probleme mit dem verstärken Wuchs von Wasserpflanzen, den die Stadt mit Mähbooten einzugrenzen versuchte. Auch dieses Jahr will sie wieder im Sommer mähen.

Viel Geduld war bis zum Wechsel vonnöten

„Derzeit ist der Bewuchs noch kaum zu sehen“, sagt Bauer. Lediglich ein paar Fadenkrautalgen seien da. Er hört mit dem Betrieb aus Rücksicht auf seine erkrankte Frau auf. In Neugereut hat er den kroatischen Gastronomen Ivica Busija kennengelernt, der Interesse an der Übernahme zeigte. Ein Glücksfall für Bauer. Doch bis es klappte, war noch viel Geduld erforderlich: Ein dreiviertel Jahr hat es gedauert, bis der Pächterwechsel bei der Stadt Stuttgart als Verpächter vollzogen war. Im April wurde der Vertrag unterzeichnet.

Die Flotte auf der Halbinsel des Max-Eyth-Sees musste aus Umweltgründen beim Wechel etwas verkleinert werden. Derzeit gibt es 24 Boote. Foto: Iris Frey

Der 44-jährige Busija übernahm das Geschäft auf der Halbinsel und die Werkstatt für die Boote in der Nähe des Hauses am See. Mit dem Wechsel gab es Veränderungen bei der Flotte: Der neue Pächter musste die Zahl der Boote verringern. Der Grund: Anforderungen des Umweltamts wegen des angrenzenden Natura-2000-Schutzgebiets. Während es zuvor bei Bauer noch 33 Boote gab, sind es jetzt 24 inklusive einem Rettungsboot. „Ein Viertel weniger als vorher“, bedauert Busija. Derzeit sind es zwölf Elektro-, neun Tret- und zwei Ruderboote.

Neuer Pächter war als Kind Bootfahren am Max-Eyth-See

Bauer freut sich, dass der Betrieb nun weitergeht. Und Nachfolger Busija erfüllt sich damit einen Kindheitstraum, wie er sagt. Er ist 1981 in Varazdin in Kroatien geboren und aufgewachsen und im Alter von sieben Jahren nach Deutschland gekommen. Schon als Kind war er am Max-Eyth-See und ist dort Boot gefahren. Er ist begeistert von dem „Urlaubsfeeling“ dort und sieht es als schönen Ausgleich zu seinem anderen Job: Er ist seit Dezember vergangenen Jahres Gastronom in Neugereut, Inhaber des Bräustüble. Davor war er Restaurant- und Thekenleiter im Stuttgarter Theaterhaus.

Ivica Busija erfüllt sich mit dem Bootsverleih am Max-Eyth-See einen Kindheitstraum und freut sich über die neue Herausforderung. Foto: Iris Frey

Die Familie unterstützt ihn. Der Vater einer Tochter (17) und eines Sohnes (16) freut sich auf die neue Herausforderung am See. „Ich möchte das Bestmögliche hier machen“, sagt er. Und er freut sich, noch Bauer noch als Berater zur Seite zu haben, der handwerklich sehr begabt sowie „fachlich und charakterlich ein toller Mensch“ sei. Busija dankt Bauer für seine Arbeit am See, die der Kultur und den Kindern zugute käme. Der wiederum wünscht Busija „viel Erfolg, viele warme Tage, wenig Wasserpflanzen und ein entspanntes Leben.“ Wärme und viel Sonne ist ja für das Pfingstwochenende angesagt. Der Bootsverleih ist jetzt in der Saison unter der Woche ab 12 Uhr geöffnet und am Wochenende samstags und sonntags je nach Wetter ab 11 Uhr bis 18.30 Uhr. Weitere Infos unter: www.miet-ein-boot.de

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