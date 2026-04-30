Bosch-Chef Stefan Hartung sprach bei „StZ im Gespräch“ und „Treffpunkt Foyer“ über die Zukunft des Konzerns. Was bleibt hängen? Unsere Leserumfrage zeigt ein gespaltenes Bild.
30.04.2026 - 12:53 Uhr
Ein Blick in die aktuellen Schlagzeilen genügt und es wird klar: die Wirtschaft strauchelt. Wichtige Großkonzerne berichten von Gewinneinbrüchen, für systemkritische Berufe finden sich keine Fachkräfte und gleichzeitig werden immer mehr junge Leute arbeitslos. All diese Themen sind geprägt von Unsicherheit und vielen Fragen. Wer könnte sie besser beantworten als einer, der ganz oben ist?