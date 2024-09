Jörn Birkmann aus Stuttgart Wie klimafreundlich lebt ein Klimaforscher privat?

Jörn Birkmann hat am Weltklimabericht mitgeschrieben und begleitet den Wiederaufbau an der Ahr. Er kennt die Verwundbarkeiten durch den Klimawandel. Welche Auswirkungen hat das auf seinen Lebensstil daheim in Heumaden?