Bosch in Stuttgart Mit dieser App erkennen Sie gefälschte Luxusartikel
Taschen, Pässe, sogar Dinosaurierknochen – Bosch schützt mit seiner Origify-App vor Fälschungen. Die Technologie analysiert die Oberfläche und liefert in Sekunden ein Ergebnis.
Taschen, Pässe, sogar Dinosaurierknochen – Bosch schützt mit seiner Origify-App vor Fälschungen. Die Technologie analysiert die Oberfläche und liefert in Sekunden ein Ergebnis.
Eine günstige Tasche von Louis Vuitton, eine Schnäppchen-Rolex fürs Handgelenk oder ein mehr als erschwinglicher Chanel-Duft für die Gattin: Was sich im ersten Moment gut anhört, heißt aber nicht, dass jedes rabattierte Luxusprodukt auch sein Geld wert ist. Denn: Nicht überall wo Prada, Gucci und Versace draufsteht, ist auch die Luxusmarke drin. Allein im Jahr 2024 wurden rund 112 Millionen gefälschte Produkte vor der Einreise in die Europäische Union sichergestellt. Der geschätzte Wert dieser Waren belief sich auf etwa 3,8 Milliarden Euro.