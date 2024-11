Der Arbeitsmarkt für IT-Experten wandelt sich rasanter denn je. Die Abbaupläne von Bosch & Co. verstärken die stark gesunkene Nachfrage nach Software-Spezialisten. Doch sehen die Bundesagentur für Arbeit und Bitkom weiterhin großen Bedarf.

Matthias Schiermeyer 29.11.2024 - 06:00 Uhr

Zwei führende Konzerne setzen grelle Signale: 3500 Stellen will der Zulieferer Bosch bis 2027 im Fahrzeugsoftware-Bereich abbauen, zur Hälfte in Deutschland. Derweil schrumpft Volkswagen die einst mit großen Erwartungen versehene Tochter Cariad – VW-Software wird nun vor allem in den USA entwickelt. So wird auf einem Feld massiv gespart, das noch vor relativ kurzer Zeit riesige Personallücke aufwies.